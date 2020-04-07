للوقاية من كورونا.. رش وتطهير المباني والمصالح الحكومية في مطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار أعمال مجالس مدن محافظة مطروح بالتعاون مع الجهات المعنية فى رش وتطهير المنشآت العامة والحكومية والشوارع حفاظا على السلامة العامة وصحة المواطنين فى اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها المحافظة ضد فيروس كورونا المستجد.





وقام مركز ومدينة مرسى مطروح تحت اشراف اللواء وليد المعداوى رئيس المدينة باعمال رش وتطهير لمكتب التجنيد ومديرية الامن وقسم الشرطة والترحيلات والتشجير مع تكثيف أعمال النظافه بجميع انحاء المدينة.





كما استمر مركز ومدينة سيوة فى أعمال الحملة الوقائية المتحركة لقياس درجة حرارة المواطنين عشوائيا ، وتطهير السيارات بمدخل المدينة مع مواصلة أعمال تطهير وتعقيم المباني والمنشآت العامة والحكومية للمرة الثانية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وشملت أعمال التطهير المنشآت بقريتي المراقي وبهي الدين (الوحده المحليه بقريه المراقي-الوحده الصحيه بالمراقي - نقطه اسعاف المراقي- نقطه اطفاء المراقي- الوحده المحليه لبهي الدين- الوحده الصحيه لبهي الدين) ، وكذلك أعمال الحملة الوقائية المتحركة لقياس درجة حرارة المواطنين عشوائيا وتطهير السيارات بقريتي المراقي وبهي الدين بمركز و مدينة سيوة وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية و الطب الوقائي بسيوة.





كما قام مجلس ومدينة سيدى برانى برئاسة العميد ياسر عامر باعمال رش وتطهير ونظافه بعدد من المنشآت الحكومية والمصالح .





كما قام مركز و مدينة الضبعة برئاسة اللواء هانى يوسف باعمال التطهير والرش ببعض المواقع ومنها موقف السيارات والشوارع الرئيسية بالمدينة.



