الرئيس السيسي يشهد استعدادات القوات المسلحة لمجابهة انتشار فيروس كورونا .. فيديو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وعدد من الوزراء والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، اصطفاف عناصر القيادة العامة للقوات المسلحة للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداداتها لتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية لتقديم الدعم لأجهزة الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.













بدأت المراسم بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وتلاوة آيات من القرآن الكريم.









كلمة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

ألقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة استعرض خلالها الإجراءات والتدابير المتخذة من القيادة العامة للقوات المسلحة فى شتى المجالات الوقائية والطبية واللوجستية وتطويع إمكاناتها لخدمة شعب مصر فى منظومة متناغمة تعبر عن مدى الاستعداد والجاهزية لرجال القوات المسلحة فداءً لوطنهم المفدى، كما وجه التحية إلى شعب مصر العظيم الذى أمد قواته المسلحة بخيرة أبنائه ليساهموا فى الحفاظ على مقدرات الأمة وأمن وسلامة هذا الوطن.









وأكد القائد العام أن أمن وأمان مصر رسالة وضعت بين أيدينا جميعًا شعبًا وجيشًا، وأن القوات المسلحة ترسل برسالة طمأنة لشعب مصر، وكعهدها دائمًا هى السياج المنيع الذى يحفظ للأمة أمنها فى حربها وسلمها وأزماتها.









فيلم تسجيلى بعنوان الحصن والسند من إنتاج إدارة الشئون المعنوية

شاهد الرئيس فيلمًا تسجيليًا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "الحصن والسند" تناول الإجراءات والتدابير التي اتخذتها القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة لتنفيذ المهام الوقائية والاستباقية حفاظًا على الشعب المصرى فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر والعالم بأسره.









كلمة رئيس هيئة الإمداد والتموين

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى شرح اللواء أ.ح وليد حسين أبوالمجد رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة الذى استعرض فيه الإجراءات الإدارية والطبية المتخذة من هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة القيادة العامة لدعم قدرات الدولة فى مجابهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد والتى شملت عدة مجالات.









ففى مجال المعاونة فى أعمال التطهير والوقاية تم تطويع 750 مركبة مختلفة الأنواع من إمكانيات إدارتي الحرب الكيميائية والإطفاء والإنقاذ للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تطهير المنشآت المدنية والأماكن المفتوحة لمساحة تصل إلى 2,5 مليون متر مربع / اليوم، وتم تخصيص عدد 100 عربة فنطاس مياه بإجمالى طاقة 3000 طن / الرحلة تعمل على مدار الساعة للإمداد بالمياه المستخدمة فى أعمال التطهير.









كما أنه جار تجهيز 80 مركبة لدعم إمكانيات وقدرات منظومة التطهير ومخطط الانتهاء منها خلال أسبوع بالإضافة لتطويع وحدات طرد دخان عملاقة للعمل كوحدات تطهير مسطحات ومبان بإمكانيات تطهير تصل إلى 80000 متر مربع / اليوم فضلا عن تنفيذ أعمال التطهير للأسطح والأرضيات بالمنشآت والأماكن المغلقة بإستخدام 2000 جهاز تعقيم بيولوجى ومضخات تطهير محمولة بإمكانيات تعقيم تصل إلى 400 ألف متر مربع / اليوم.









كما تم الاحتفاظ باحتياطى من أنواع مواد التطهير المستخدمة فى أعمال تطهير المنشآت والطرق بإجمالى 10 آلاف طن محاليل متنوعة بالإضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 600 طن/ اليوم ولتأمين العناصر القائمة بأعمال التطهير تم تطوير خطوط إنتاج مصنع الماسكات الطبية ليعمل بمتوسط طاقة إنتاجية 100 ألف ماسك/ اليوم والاحتفاظ باحتياطى بإجمالى 5 ملايين ماسك طبى، ومستهدف استمرار أعمال الإنتاج للوصول لـ 15 مليون ماسك بالإضافة إلى تطويع خطوط إنتاج الملبوسات بإدارة المهمات لصالح إنتاج البدل الواقية لتعمل على مدار اليوم بطاقة إنتاجية 1000 بدلة واقية / اليوم للوصول لـ 50ألف بدلة.









وفي مجال الاستعداد للمعاونة الطبية تم رفع درجة الاستعداد لـ 45 مستشفى عسكريا بإمكانيات 12300 سرير منها 1870 سرير رعاية مركزة مزودة بـ 1100 جهاز تنفس صناعى وتم تخصيص 22 مستشفى عزل بإجمالى طاقة 4000 سرير مع استمرار تقديم الخدمات الطبية فى التخصصات المختلفة لكافة عناصر القوات المسلحة والجهات المدنية بالمستشفيات العسكرية فضلا عن تطويع 4 مستشفيات ميدانية متنقلة بطاقة 502 سرير مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتقديم خدمة العلاج والعزل الطبى جاهزة للدفع فى كافة الاتجاهات الإستراتيجية طبقا للموقف.









كما تم تخصيص 11 جهاز تحليل عينات بالمعامل المركزية والمستشفيات العسكرية والمعامل الميدانية المتنقلة بإمكانيات تحليل تصل إلى 2200 عينة / اليوم وتجهيز 1000 عربة إسعاف منها 472 عربة عناية مركزة بإجمالى طاقة إخلاء 4000 حالة / اليوم ومنها 400 عربة إسعاف لصالح دعم منظومة الإخلاء الطبى للقطاع المدنى فضلا عن تخصيص طائرات ضمن منظومة الإخلاء الطبى الجوى بالقوات المسلحة لإخلاء الحالات الحرجة.









وفى مجال المعاونة فى توفير السلع الإستراتيجية تم الاحتفاظ بوقود مشترك " بنزين – سولار" بالمستودعات الإستراتيجية العسكرية فى الإتجاهات الإستراتيجية المختلفة لتحقيق متطلبات الدولة لمدة 10 أيام وتجهيز وتعبئة حصص غذائية ودفعها للتشكيلات التعبوية لتوزيعها على كافة محافظات الجمهورية للمساهمة فى تخفيف العبء عن المواطنين ودعم قدرات الدولة بأصناف مواد غذائية تكفي لإعاشة مليون فرد لمدة ثلاثة أشهر وتم تخصيص 32 خط إنتاج خبز متحرك بالإضافة لـ 9 مجمعات إنتاج خبز لدعم قدرات إنتاج الخبز بالدولة لإنتاج حتى 620 ألف رغيف / يوم مع إمكانية الدفع بالخطوط المتحركة بمختلف محافظات الجمهورية طبقًا للموقف.









وتم تخصيص 2000 مقطورة طهى ميدانية لتجهيز وجبات غذائية طازجة بإجمالى 500 ألف وجبة / اليوم وتخصيص طاقة نقل بإجمالى 14 ألف طن / الرحلة بإمكانيات 420 عربة نقل ثقيل ، بالإضافة إلى 3 قطار بضائع لنقل السلع الإستراتيجية والمواد الغذائية لمختلف محافظات الجمهورية طبقا للموقف فى حينه مؤكدًا أن عناصر ومعدات هيئة الإمداد والتموين فى تمام الاستعداد والكفاءة لتنفيذ أعمال التأمين الإدارى والطبى للقوات المسلحة ومعاونة القطاع المدنى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.









كلمة مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

وألقى اللواء مصطفي أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية كلمة استعرض فيها الإجراءات الفورية المتخذة للمساهمة مع أجهزة الدولة المختصة من أجل توفير وتوزيع السلع الغذائية الأساسية والعديد من مواد ومنتجات الوقاية والتطهير المقدمة للمواطنين للوفاء باحتياجاتهم منها وتأمين توفيرها فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة فى ظل هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها مصر.









فقد قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من خلال بعض شركاته باتخاذ بعض الإجراءات فى عدة مجالات , ففى مجال المساهمة فى توفير السلع الغذائية العامة وطرحها للمواطنين فى المحافظات تم تجهيز ما يقرب من 25 ألف طن من اللحوم والدواجن المجمدة والأسماك وذلك بخلاف 18 ألف طن من أصناف السلع الغذائية الأخرى كزيوت الطعام والبقوليات والجبن والسكر.









بالإضافة إلى بعض أصناف الخضروات وتقدر الطاقات الإنتاجية لمصانع شركة مكرونة كوين الوطنية للصناعات الغذائية بأكثر من 120 طنا يوميًا من مختلف الأنواع , كما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع منتجات الألبان بالشركة الوطنية "مصر العليا" بأكثر من 22 طنا يوميا من أنواع الجبن المختلفة وللمساهمة في تأمين الاحتياجات من اللحوم الطازجة يتواجد حاليًا بمزارع الإنتاج الحيوانى والمجازر الآلية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بأكثر من 46 ألف رأس ماشية وأكثر من 13500 رأس من الأغنام.









وأشار إلى توفير المحاصيل الزراعية الأساسية حيث قامت الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بحصاد حوالى 160 ألف طن من محصول الذرة الصفراء وما يقرب من 70 ألف طن من محصول البطاطس وذلك فى مزارع الشركة بمناطق شرق العوينات وتوشكى مضيفًا أن الشركة ستقوم بحصاد نحو 250 ألف طن من القمح عالى الجودة اعتبارًا من منتصف هذا الشهر فى شرق العوينات.









وفى مجال توفير منتجات الوقاية والتطهير لمواجهة مخاطر فيروس كورونا المستجد فقد كرست شركة النصر للكيماويات الوسيطة جهودها لإنتاج المواد الكيماوية اللازمة حيث تم إنتاج الكيماويات الخاصة بتطهير الأسطح والأرضيات والمبانى بما يتناسب مع أغراض الاستخدام .









كما أنتجت الشركة العديد من منتجات الوقاية والتطهير وتعقيم الأيدي للإستخدام الشخصى ويتم توفير هذه المنتجات فى عبوات مختلفة الأحجام لتتلاءم مع تعدد طرق الاستخدام وتتماشى مع كافة المستهلكين وقد تمت إجازة جميع هذه المنتجات من وزارة الصحة والسكان المصرية وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة من المواد المستخدمة فى أغراض التطهير والوقاية والتعقيم أكثر من 5 ألف طن يوميا هذا بخلاف 80 ألف طن من منتجات ومواد الوقاية والتطهير تم تسليمها للعديد من الأجهزة والجهات المدنية.









كما تساهم شركة النصر للخدمات والصيانة / كوين سيرفس التابعة للجهاز بمعداتها وعناصرها المدربة مع باقى الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة فى أعمال تطهير المبانى والمنشآت العامة، كما تساهم الشركة الوطنية للبترول فى دعم إجراءات توفير الوقود وسهولة حصول المواطنين عليه وذلك من خلال 268" محطة وقود موزعة على الطرق فى جميع المحافظات تقدر جملة طاقتهم التخزينية بأكثر من 80 ألف طن من أصناف الوقود المختلفة، وذلك بخلاف 72 ناقلة وقود سعة كل منها 50 طنا وبإجمالى 3600 طن من أصناف الوقود تعمل على تحقيق المناورة والسرعة فى الإمداد.









ويتم إتاحة السلع الغذائية ومنتجات شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بكافة أنواعها بالأسعار المناسبة للمواطنين فى المحافظات من خلال 240 منفذ بيع ثابت و1200 عربة تعمل كمنافذ بيع متحركة تدفع إلى الأحياء بالمحافظات وقد تم تدعيم حجم الموجودات والمعروض فى منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنحو 23 ألف طن من السلع الغذائية الهامة والمنتجات المختلفة الخاصة بالوقاية والتطهير.









وأشار الى أن عناصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على أهبة الاستعداد للتحرك والدفع فى أى اتجاه لمعاونة باقى أجهزة الدولة فى تلبية احتياجات المواطنين ومنع الممارسات الاحتكارية فى الأسواق.









كلمة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة

استعرض الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المراحل والإجراءات التى اتخذتها القوات المسلحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بدءًا من ظهور الأزمة من خلال تشكيل لجنة متخصصة لإدارة الأزمة بمشاركة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والإدارات التخصصية والتي انبثق منها خلية أزمة على مستوى التشكيلات التعبوية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.









كما استعرض رئيس أركان حرب القوات المسلحة عناصر القيادة العامة للقوات المسلحة المصطفة ومهامها المكلفه بها فى مجابهة الفيروس، وأكد رئيس الأركان على مدى جاهزية القوات المسلحة وقيامها بمهامها الموكلة إليها , بالإضافة إلى دورها فى معاونة القطاع المدنى، مضيفا أن هذه الأزمة أظهرت مدى التفاف الشعب حول جيشه وثقته بالقوات المسلحة التى لم ولن تخذله أبدًا.









جولة تفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسى لعناصر الاصطفاف

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمرور على القوات المصطفة لعناصر هيئات وإدارات القوات المسلحة للوقوف على مدى استعدادتها وقدراتها على تأدية مهامها المختلفة، حيث تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المستشفيات الميدانية المتنقلة "الخيام الهوائية والحاويات" حيث استمع إلى إجراءات العلاج الطبى العاجل للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.









كما تفقد الرئيس المعمل الميدانى المطور للمسح البيولوجى لفيروس كورونا التابع للمعامل الرئيسية بإدارة الحرب الكيميائية، حيث استمع لشرح تفصيلى لقدرات المعامل الميدانية المزودة بالكيماويات المخصصة لاستخلاص الحامض النووي لفيروس كورونا وإمكانياتها فى تنفيذ أعمال الكشف السريع والتحليل البيولوجى للعينات من الأشخاص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.









كما تضمن الاصطفاف معرضين لمنتجات شركة النصر للكيماويات الوسيطة ومنتجات وزارة الإنتاج الحربى من مواد ومحاليل التطهير والتعقيم والتى تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان طبقًا للمواصفات العالمية، كما قام الرئيس بالمرور على خطوط إعداد الخبز المتحركة ومنطقة الطهى الميدانى ومعرض للمواد الغذائية الأساسية لدعم أجهزة الدولة بالمواد الغذائية الإستراتيجية ، وكذا المرور على خطوط إنتاج البدل الواقية

والماسكات الطبية المضادة للفيروسات والتى تستخدمها العناصر المتخصصة لأعمال الوقاية والتطهير.







