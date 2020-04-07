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فن

أحمد مجدي يروج لمسلسله الجديد فرصة تانية مع ياسمين صبري

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:59 م
برومو مسلسل فرصة
برومو مسلسل فرصة تانية
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محمد بدران
نشر الفنان احمد مجدى البرومو الدعائى لمسلسله الجديد "فرصة تانية" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام للترويج عن العمل.

ظهر أحمد مجدى، في البرومو الذي بدأ بأغنية للعندليب عبد الحليم حافظ، تحت عنوان "للحب بداية .. لكن حلاوة البدايات .. ديما بتنتهي بغلطة .. السؤال فيه فرصة تانية ؟"، كما ظهر كل من الفنانة ياسمين صبرى، والفنانة أيتن عامر في أحداث البرومو.

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى". 

وشارك ياسمين فى بطولة "حكايتى" فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى ووفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

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