ولادة قيصرية.. سيدة تضع 3 توائم بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.. صور

وضعت سيدة بمدينة كفر الشيخ اليوم، الثلاثاء، 3 توائم جميعهم إناث، عقب إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، تحت إشراف، الدكتور محمد خليل، رئيس قسم النساء والتوليد، ومدير المستشفى الجامعي، والدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب.





ضم الفريق الطبي، الذي أجرى عملية الولادة، كلًا من الدكتور مصطفى اللقاني، مدرس مساعد أمراض النساء والتوليد بكلية الطب، والدكتورة ريهام بدر، مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة، والدكتور عبد الحميد الهواري، طبيب مقيم التخدير والعناية المركزة، وبحضور الدكتورة إسراء شاكر، طبيب مقيم بقسم الأطفال وحديثي الولادة، وسعاد الشرنوني، من طاقم التمريض.





وقال الفريق الطبي لـ"صدى البلد"، إن التوائم الثلاثة أوزانهم طبيعية والأم بصحة جيدة، وجرى الكشف الطبي على التوائم الثلاثة وفحصهم طبيًا، مشيرًا إلى أن الأم كانت تتابع بعيادة النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي منذ بداية الحمل، وجرى تحديد الموعد المناسب لها حتى تتم الولادة دون أي مضاعفات للأطفال.



