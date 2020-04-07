أول فيديو لثاني مدرب مصري يصاب بفيروس كورونا من داخل مستشفى العزل.. شاهد

قام المدرب هادي جمعة ، مدرب قطاع الناشئين بنادي الشبان المسلمين ببني سويف ،والمصاب بفيروس كرونا المستجد بنشر فيديو علي مواقع التواصل الأجتماعى عبر صفحته علي فيس بوك ليطمئن الجميع .





وقال المدرب هادي جمعةعلي صفحته الشخصية "اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا .

احب اشكر كل واحد زكرنى بدعاء بشكر كل من سجل لى مكالمه فديو لدعمى .متعرفوش الفديوهات دى والكلام والاحاسيس والمشاعر بتاعتكم وحبكم ليا قوانى اد ايه

بعد فضل ربنا عليا .الحمد لله انا بخير وكل يوم فى الأحسن

بفضل من الله ودعواتكم. شكرا لكم جميعا .





يذكر أن نادي الشبان المسلمين ببني سويف لعلن إن مدربه هادي جمعة مدرب قطاع الناشئين أصيب بفيروس كورونا وتم وضعه في الحجر الصحي .





وأعلن مسئول بقطاع الناشئين بنادي شبان بني سويف بأن هادي جمعة مدرب قطاع الناشئين لمواليد 2001، تأكد أصابته بفيروس كرونا المستجد ،بعد اجراء التحاليل التى جاءت ايجابية ،وتم نقل المدرب للحجر الصحي .



