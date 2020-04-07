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فن

فى ذكرى رحيل ناهد شريف.. قصة استنزافها ماديا من زوجها اللبناني أثناء مرضها

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:01 م
ناهد شريف
ناهد شريف
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محمد نحلة

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة ناهد شريف والتى قدمت لنا العديد من الأعمال الفنية التى تعد علامة فى تاريخ السينما المصرية. 


اسمها الحقيقي سميحة محمد زكي النيال عانت كثيرا في طفولتها الأمر الذي جعلها تصر عن الخروج من حزنها وحالتها النفسية المتدهورة وتتجه لعالم الشهرة والأضواء ليتحول اسمها إلى “ناهد شريف” حيث انطلقت إلى سماء الفن بمساعدة المخرج الراحل حسين حلمي المهندس حيث تزوجها وبدأ يتبني موهبتها الفنية، حتى أنفصلا.


وخلال فترة توترها وعدم اتزانها تعرفت ناهد في لبنان علي “إدوارد جرجيان” صاحب ملهى ليلي “البلو اب” والذي ألقى بشباكه عليها ورغم تحذير من حولها من الزواج منه إلا أنها ضربت بتحذيراتهم عرض الحائط، وتزوجت منه رغم اختلاف الديانة وشهرته كمقامر شهير فقد ظل كلا منهما علي دينه وأنجبت منه طفلتها الوحيدة “باتريسيا”.


وبعد فترة قصيرة ظهر علي حقيقته اذ كان “إدوارد” يستنزفها ماديا وعندما أصيبت بالسرطان لم يقف بجانبها وتركها وحيدة بل استغل مرضها في جمع المساعدات المالية بحجة علاجها ليقوم بتحويلها في حسابه الخاص الأمر الذي جعل ناهد تلجأ إلى السفارة المصرية بلندن للتخلص منه، حيث وقف بجانبها السفير المصري وتم الطلاق بين ناهد وزوجها في السفارة المصرية.


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