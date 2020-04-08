أهالى مركز الحامول بكفر الشيخ يطالبون بتحسين خدمات الإنترنت

ناشد المواطن خليل العوضى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الاتصالات، العمل على توصيل كبينة الألياف الضوئية التى من شأنها تحسين جودة الإنترنت لقرية نمرة 4 بمحافظة كفر الشيخ مركز الحامول.





وأوضح أن تشغيل هذه الكابينة سيؤدي لتسهيل تواصل طلاب الثانوية العامة مع الدروس الإلكترونية خاصة بعد تعليق الدراسة للحد من انتشار فيروس كورونا.

للتواصل مع الشاكى : 01064210662





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360