بريطانيا ترفض لقاح عرضه ترامب لعلاج بوريس جونسون من كورونا

قالت صحيفة "تايمز" البريطانية أن الحكومة البريطانية رفضت عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمساعدة في علاج رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي نقل إلى العناية المركزة إثر تدهور حالته إثر الإصابة بفيروس كورونا.





وذكرت الصحيفة إن دوانينيج ستريت رفض عرض ترامب بتقديم علاج تجريبي لفيروس كورونا لبوريس جونسون.





وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني "نحن واثقون من أن رئيس الوزراء يتلقى أفضل رعاية ممكنة من قبل الخدمة الصحية الوطنية. أي علاج يتلقاه هو أمر يخص أطبائه".





قال الرئيس ترامب أمس في مؤتمره الصحفي اليومي لتطورات وباء كورونا إنه طلب من مصنعي العلاجات أن تتولى الحكومة الأمريكية عملية 'الاتصال بلندن على الفور'.





وأضاف 'لقد اتصلنا بجميع أطباء بوريس وسنرى ما يحدث - إنهم على استعداد للذهاب".





من جانبه أكد دومينيك راب وزير الخارجية لبريطاني القائم بأعمال رئيس الوزراء أن جونسون سيعود إلى قيادة الحكومة في وقت قريب.





وقال راب في مؤتمر صحفي إنه واثق من أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيتجاوز هذه الأزمة "لأنه إذا كان هناك شئ واحد أعرفه عن رئيس الوزراء فهو أنه مقاتل".





وأضاف أن بوريس جونسون ليس فقط مجرد رئيس وزراء، و"ليس فقط رئيسنا، هو أيضا زميل وهو صديقنا".





وتابع أن حالة جونسون خلال إصابته بفيروس كورونا مستقرة الآن ويتنفس من دون مساعدة.



