حفيدة بهية تزف خبرا سارا للسيدات حول سرطان الثدي وفيروس كورونا.. فيديو

قالت ليلى سالم حفيدة السيدة بهية، إن مؤسسة بهية قامت بإطلاق مبادرة " احمي عيلتك بهية فى ظهرك" لعلاج مرضى سرطان الثدى بالمجان.

وأضافت حفيدة السيدة بهية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار" تقديم الإعلامى تامر أمين أن، المبادرة هدفها دعم سيدات مصر فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت حفيدة بهية ، إلى أن المبادرة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بقيادة الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة.

وأوضحت أن المبادرة توفر العلاج الكيماوى دخل المستشفيات بطريقة أمنة، والمؤسسة ستوصل السيدات لـ المستشفيات ويتم توصيل العلاج الهرموني للمنازل.

ولفتت إلى أن، المؤسسة ستوفر كرتونة للسيدات بها كحولات وأدوات تعقيم و سيتم توفير دعم نفسي للسيدات.