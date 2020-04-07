AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حفيدة بهية تزف خبرا سارا للسيدات حول سرطان الثدي وفيروس كورونا.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:31 م
مرضى السرطان
مرضى السرطان
Advertisements
البهي عمرو

قالت ليلى سالم حفيدة السيدة بهية، إن مؤسسة بهية قامت بإطلاق مبادرة " احمي عيلتك بهية فى ظهرك"  لعلاج مرضى سرطان الثدى بالمجان.

وأضافت حفيدة السيدة بهية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار" تقديم الإعلامى تامر أمين أن، المبادرة هدفها دعم سيدات مصر فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت حفيدة بهية ، إلى أن المبادرة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بقيادة الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة.

وأوضحت أن المبادرة توفر العلاج الكيماوى دخل المستشفيات بطريقة أمنة، والمؤسسة ستوصل السيدات لـ المستشفيات ويتم توصيل العلاج الهرموني للمنازل.

ولفتت إلى أن، المؤسسة ستوفر كرتونة للسيدات بها كحولات وأدوات تعقيم و سيتم توفير دعم نفسي للسيدات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فور وصولها للقاهرة.. رائدة الأعمال الهندية هاربين أرورا تزور مستشفى بهية

مايا مرسى: عيد الأم ارتبط عندى ببهية.. ونحتاج جمع 21 مليون جنيه لعلاج أمهاتنا

أحلام حنفي: الرئيس السيسي استجاب لدعوتنا في دعم مريضات السرطان

مايا مرسى تطلق مبادرة سيدات مصر وتؤكد: هدفها تخفيض قوائم الانتظار بمستشفى بهية.. وعضوات القومى للمرأة: الرئيس أكبر داعم للمرأة ونطالب بتجسيد صعاب مريضة السرطان فى الدراما

لجنة المرأة ذات الإعاقة تزور مستشفى بهية اليوم

لجنة المرأة ذات الإعاقة بـ القومي للمرأة تزور مستشفى بهية غدا

ترشيحاتنا

إجراءات جديدة من الحكومة لمكافحة فيروس كورونا خلال ساعات

وفاة هند طاهر عن عمر يناهز 76 بسبب مرض السرطان

خطاب عاجل للمديريات.. ماذا قالت وزارة التربية والتعليم عن المشروعات البحثية اليوم؟

منظف طبيعي للجسم.. 13 فائدة غير متوقعة لتناول فص ثوم على الريق

محمود كهربا يكفر عن أخطائه ويعتذر للجميع .. شاهد ماذا قال

قرار جديد لـ البنك المركزى يدخل السعادة على المتعاملين مع القطاع المصرفي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ القفطان المغربى.. نسرين طافش تثير الجدل بالأحمر النارى.. شاهد

متشيليش هم الحظر.. خال العيال يحذر من تناول السكر قبل السنة لهذا السبب

بـ فستان زفاف.. ندى موسى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا.. شاهد