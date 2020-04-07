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أخبار العالم

الرئيس التنفيذي لـ تويتر يتبرع بثلث ثروته لمكافحة فيروس كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:38 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"  و"سكوير" جاك دورسي  بالتبرع بنحو ثلث ثروته للأعمال الخيرية والإغاثية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال دورسي:"أنا أنقل مليار دولار من حصتي في سكوير (28% من ثروتي) إلى #startsmall LLC لتمويل المكافحة العالمية لفيروس كورونا".

وأضاف دورسي أنه بعد هزيمة كوفيد 19، سيخصص المال للدخل الأساسي الشامل (UBI) وصحة الفتيات وتعليمهن".

وتابع  "لماذا يسحب ذلك من سكوير وليس تويتر؟"، وقال:"ببساطة أنا أملك الكثير  من سكوير، وسأحتاج إلى تسريع المبيعات بمرور الوقت، يجب أن يفيد تأثير هذه الأموال كلا الشركتين على المدى الطويل لأنه ما أفعله يساعد الاشخاص الذين نريد خدمتهم".

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