وجوه للآثار الجيواستراتيجية للكرورنا

يتفق معظم الناس على أن الحكومة الصينية كانت بطيئة في الإبلاغ عن المدى الحقيقي لوجود الفيروس التاجي وهناك من يقول إن الصين كانت تعلم قبل سبتمبر 2019.





مع ارتفاع عدد المصابين أو القتلى يومًا بعد يوم ، ليس من الواضح ما إذا كان ذلك نتيجة لتقارير أفضل من قبل السلطات الصينية أو لأن الفيروس ينتشر بسرعة أكبر، من المرجح أن الواقع في مكان ما بينهما. فى اطار هذا هاك نتيجتين جيوستراتجيتين مثيران للقلق: الأول هو انتشار التضليل حول الفيروس- عبر العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي هناك وأرقام غير صحيحة لعدد الحالات ومزاعم كاذبة بأن الفيروس موجود في بعض المناطق. وهذا له تأثير مباشر تضليلى للمعلومات ولكن الاسوأ هو أن يؤدي ذاك الى الأذى أو الموت. ولكن هناك أيضًا تأثير جيواستراتيجى لنشر هذه المعلومات المضللة.





على سبيل المثال ، تم اختراق خمسة منافذ إعلامية مختلفة في منطقة بحر البلطيق مؤخرًا ونشرت قصة كاذبة على مواقعها على الإنترنت تقول أن الجنود الأمريكيين المتمركزين في ليتوانيا كجزء من قوة الناتو تم تشخيصهم بالفيروس التاجي. كان وجود القوات الأمريكية في منطقة البلطيق قضية مثيرة للجدل بالنسبة لروسيا. ولدى موسكو سجل حافل في حملات المعلومات المضللة في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا لتشويه سمعة دور الولايات المتحدة هناك.





انتشار الفيروس التاجي حقيقة علمية. الفيروس كائن حقيقي على الرغم من أنه يتحور باستمرار . ومع ذلك فإن الطريقة التي تختبر بها المؤسسات الطبية والعلمية ووسائل الإعلام الإخبارية ووكالات الدولة والمنظمات بين الدول للفيروس ، وجمع الإحصائيات ، ومشاركة أو قمع الأخبار عنه أمر سياسي. يتعين على هؤلاء الممثلين معالجة معلومات جديدة وتكييفها مع أهدافهم المتنافسة في كثير من الأحيان. اللغة ، حتى كلمة واحدة ، يمكن أن يكون لها تأثير قوي على الجهود المبذولة لقمع الأمراض.





ثانيًا ، يجب إيلاء المزيد من الاهتمام للتأثير الاقتصادي الجيوستراتيجى المحتمل للفيروس. اليوم يمثل الاقتصاد الصيني 17 في المائة من الاقتصاد العالمي. خلال وباء السارس في عام 2003 كان 4.5 في المئة فقط. انخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 20 بالمائة منذ أوائل يناير 2020 . ويقدر أن أكثر من 80 في المائة من الصناعات التحويلية في الصين عانت من الاغلاق او لازلت مغلقه.





إن الاقتصاد العالمي المترابط والاعتماد على الصادرات الصينية من قبل دول مثل الولايات المتحدة يعني أنه سيكون هناك تأثير ضار في جميع أنحاء العالم على بناء القوه العالميه من حيث قذفها لغموض المستقبل القريب.





فقد تضررت صناعة الطيران بشدة. أوقفت 60 شركة طيران على الأقل من 44 دولة مختلفة رحلاتها المباشرة إلى البر الرئيسي للصين ، وهذا الرقم يرتفع أسبوعيًا بالنسبه للرحلات العالميه . ومن المثير للاهتمام أن الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة خالفت الاتجاه العالمى واستمرت الرحلات الجوية. حتى بعد تعرضها لهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي رفضت شركة الطيران تغيير سياستها. بالطبع ، ليس سرا أن الصين استثمرت بكثافة في مشاريع البنية التحتية في إثيوبيا على مدى السنوات القليلة الماضية. من الطبيعي أن نتساءل عما إذا كان الضغط الصيني على إثيوبيا أدى إلى استمرار الخطوط الجوية الإثيوبية في رحلاتها. إذا ثبت أن هذا هو الحال ، فسوف يظهر مستوى جديدًا تمامًا من التأثير الصيني على القارة.









منظمة الصحة العالمية ، على سبيل المثال ، انتظرت حتى 11 مارس لتسمية انتشار الفيروس التاجي بأنه جائحة او وباء . تعرف منظمة الصحة العالمية الوباء بأنه "الانتشار العالمي لمرض جديد" يصيب أعدادًا كبيرة من السكان.





سمح هذا التعريف لمنظمة الصحة العالمية بتشكيل خطابها ونشراتها الصحفية بناءً على جيواستراتيجه. من الواضح أنها واجهت ضغطًا سياسيًا لمنع انتشار نوع مختلف من العدوى - الذعر الجماعي ، مما قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والسياسي. ومع ذلك ، يبدو أن الشعور بالرضا عن النفس شجع الدول الفردية على عدم البدء في الاستعدادات إلا بعد فوات الأوان لمنع انتشار المجتمع بين مجموعات كبيرة من الأشخاص المصابين - وهو السبب الدقيق الذي جعلها أخيرًا تعلن هذا الإعلان. تجادل Sudeepa Abeysinghe بأن منظمة الصحة العالمية ناضلت من أجل تصنيف انتشار H1N1 في 2009 و 2010 بطريقة مماثلة ، حيث فشلت في التواصل مع المعلومات الوظيفية العامة حول الحدث. في ذلك الوقت ، كان لدى منظمة الصحة العالمية نظام متدرج للإنذار عن المخاطر لتفشي الأمراض المعدية من ت "مراحل" تتراوح حتى المرحلة النهائية وإعلان عن "الوباء". ارتبط تعريف المراحل بالانتشار الجغرافي ، دون مراعاة عوامل أكثر دقة مثل شدة المرض أو شدة الانتشار المحلي. بدلًا من زيادة تحسين التدرجات بين الأنفلونزا الموسمية والفيروسات الجديدة ، ألغت منظمة الصحة العالمية أنظمة متدرجة بالكامل. غالبًا ما تُعطى الحاجة إلى المرونة السياسية الأولوية على الدقة العلمية في الاتصالات العامة. حتى 11 مارس بدا أن منظمة الصحة العالمية ملتزمة بموقف يدعو حكومات العالم إلى اتخاذ تدابير أقوى وأكثر إلحاحًا لوقف انتشار الفيروس التاجي.









في الأسابيع القليلة الاولى أبلغت الصين عن عدد أقل من الحالات الجديدة للفيروس التاجي الجديد ، بعد أن انتشر بسرعة عبر البلاد من ووهان في أواخر يناير وأوائل فبراير 2020 . من الواضح أن الانخفاض في الحالات قد حدث بسبب رغبة الصين في فرض الحجر الصحي الصارم على حركة الناس. وتم نفس القدر هي من السيطره على تدفق المعلومات. اومتد مستوى المراقبة إلى درجة أن الحكومة استخدمت تطبيقات الهاتف المحمول AliPay و WeChat لتتبع ووقف حركة الأفراد المصابين . وصار واضحا ان الاستراتجيه الصينيه تتوائم مع المخاوف بشأن COVID-19 قد تمكّن الميول الاستبدادية للصين فى الاستمرار .





وهذا من خلال من خلال تقيد الحريات المدنية و والاستمرار فى انتهاكات حقوق الإنسان وشمل ذالك الرقابة واسعة النطاق ومضايقة المدافعين السياسيين والعنصرية وكره الأجانب ضد الأقليات العرقية والمغتربين

في عام 2003 مع السارس وفي عام 2005 مع أنفلونزا الطيور. كان هناك ارتفاع ملحوظ في التعاون ، ليس فقط بين الولايات المتحدة والصين ، ولكن بين اليابان والصين وسنغافورة والصين. لامر الذى لا نره يتحقق هذه المرة. ما نراه هذه المرة هو أن الفيروس يفاقم العلاقات الجيواستراتجيه المتوترة وخاصة بين الولايات المتحدة والصين. وتعوق الاستجابة للفيروس بشكل ديناميكى. رأينا ذلك أولًا في الصين: اعتقل وزير أمن الدولة أطباء أبلغوا السلطات العليا به. رفضت السلطات الصينية مقابلة خبراء أمريكيين من مركز السيطرة على الأمراض والمعاهد الوطنية للصحة. وسمحوا في نهاية المطاف لمنظمة الصحة العالمية بزيارة مع بعض الخبراء الأمريكيين في الوفد. كما هددت الحكومة الصينية منع عناصر اللقاح التي تنتجها من توريداها للحكومات التي تنتقدت أدائها. هناك حملة دعائية لوسائل الإعلام الاجتماعية على WeChat وغيرها من منصات وسائل التواصل الاجتماعي في الصين لإلقاء اللوم على الغرب ، وإلقاء اللوم على وكالة المخابرات المركزية متناسيه ان هذا فيروس طبيعى وليس مخلق. وهناك خط دعاية متعمد من الحكومة الصينية يوضح أن الحكم الصيني متفوق على الغرب. من جانب اخر خفضت إدارة ترامب بشكل كبير التعاون الأمريكي الصينى بشأن الأمراض المعدية العالمية كجزء من منافستها الاستراتيجية مع الصين. كان هناك 10 خبراء أمريكيين ونحو 30 أو 40 مغترب صيني في الصين يعملون على الكشف عن الأمراض العالمية. قامت إدارة ترامب بتخفيض عددهم بشكل كبير ، كما اوقفو الحوار بين الولايات المتحدة والصين حول العلوم والتكنولوجيا دون رؤيه ايه عواقب. من جانب ثالث ، ترى على وسائل التواصل الاجتماعي واستطلاعات الرأي ان كوريا ، واليابان ، وأستراليا كانت لها رد فعل معادى للصين . لعبت السياسات المحليه الداخليه فى كوريا واليابان دورا سلبيا فى تعزيز التعاون بين الصين وكوريا واليابان . فكوريا واليابان كان يتوقعان الذهاب الى الصين الامر الذى ادى الى الى تأجيل حظر الصفر الى الصين. ومن المثير للاهتمام أن الحظر على السفر الأوروبي لم ينطبق على اليابان. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الحكومة اليابانية تعمل للتأكد من عدم حظر اليابان . بل ان اكثر القادة الأوروبيين حثوا بناء علاقه جيواستراتيجه ضد الصين . وقد استثمر شينزو آبي علاقته مع دونالد ترامب وميركل لبناء استراجيه مختلفه عالميه للبنى التحتيه مناهضه لاستراتجيه الصينيه الملقبه بالحزام والطريق. وعتقد كبار المسؤولين في طوكيو أنه لو منع السفر لليابان لكان كارثيًا على آبي سياسيًا.

رفعت الصين أحد القيود الكبرى المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي بناء على المرحله الاولى للتوافق الامريكى الصينى فى 2020 وجاء هذا استجابة لطلب أميركي قديم في ظل الحرب التجارية الشديدة الجارية بين البلدين. وبذلك بات بإمكان المصارف الأجنبية فتح فروع في الصين وامتلاك رأسمالها كاملًا من دون اتخاذ شريك محلي. وكانت الصين تفرض حتى الآن على المصارف الأجنبية اتخاذ شريك محلي، ولم تكن تسمح لها بامتلاك أكثر من 49 في المائة من الشركات التي تستثمر فيها. ويبدو هذا الإعلان، بمثابة بادرة حسن نية من الصين للولايات المتحدة، في وقت أعلنت واشنطن توقيع اتفاق تجاري أولي بين البلدين في منتصف يناير 2020. وتدور حرب تجارية شديدة منذ مارس 2018 بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم من خلال تبادل رسوم جمركية مشددة على مئات مليارات الدولارات من المبادلات التجارية السنوية. وتعد بكين منذ فترة طويلة بفتح اقتصادها أكثر أمام الاستثمارات الأجنبية، لكنها كانت تماطل في الوفاء بوعدها في القطاع المالي. وكشفت الصين في أكتوبر 2019، عن جدول زمني لرفع الكثير من القيود، وسمح لمصرف «يو بي إس» السويسري في ديسمبر 2019 بامتلاك غالبية الأسهم في أنشطتها في الصين. وبإمكان الشركات الأجنبية المتخصصة في العقود الآجلة منذ الأول من يناير الاستثمار في الصين من دون سقف لنسبة الأسهم التي تمتلكها. وسيكون بوسع شركات إدارة الأموال الاستفادة من هذا الإجراء اعتبارًا من الأول من أبريل فيما تشمل العملاء في البورصة اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2020. وأظهرت بيانات رسمية ديسمبر 2019 في الصين، زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين خلال العام الماضي لتصل إلى 139 مليار دولار، بزيادة نسبتها 13 في المائة عن 2017 رغم تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وفي حين تراجع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال العام الماضي إلى 1.3 تريليون دولار، فإن الاستثمارات التي تدفقت إلى الصين زادت بنسبة 3.7 في المائة سنويا، بحسب تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأشار التقرير إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادي كانت لأول مرة أكبر مقصد ومصدر للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، حيث ظلت الصين أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. كما احتفظت الصين بالمركز الأول من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقبلتها للعام الثالث على التوالي، في الوقت الذي حذر فيه التقرير الأممي من احتمالات تباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين خلال الفترة المقبلة. وذكر تقرير لجنة الأمم المتحدة أنه «نظرًا لأن نقل الشركات لمراكزها الإنتاجية إلى خارج الصين نتيجة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة يستغرق بعض الوقت، فإنه كلما طال أمد الحرب زادت احتمالات تباطؤ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين». كما حذر التقرير من أن تراجع وتيرة تدفق الاستثمارات الصديقة للبيئة، يمكن أن يقلص قدرة منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الاحتفاظ بالمستويات الراهنة للاستثمار على المدى القريب. وذكر التقرير أنه من المتوقع حدوث تراجع في تدفق الاستثمارات خلال العام المقبل إذا استمرت حالة الغموض الناجمة عن النزاعات التجارية الدولية ومسأله الكرونا واستمرت الشركات في تقليص أنشطتها. وأظهر اقتصاد الصين مؤشرات على ضعف النمو مع بيانات تظهر تباطؤًا حادًا في إنفاق المستهلك وإنتاج المصانع، فيما انخفض نمو الاستثمار إلى مستوى قياسي تحت وطأة النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. وهذه أحدث البيانات التي تقلق قادة بكين، يضاف إليها آفاق عالمية ضعيفة وسعيهم في الوقت نفسه للسيطرة على دين محلي هائل.























































































