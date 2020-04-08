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فن

في ذكرى ميلادها.. شافية محمد فنانة حاربت الإعاقة بصوتها

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:58 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة شافية أحمد، وهى واحدة من مطربات مصر، من خلال هذا التقرير نرصد معلومات عنها:

ولدت شافية أحمد في الثامن من أبريل ١٩٢٣، في منطقة حوش آدم بالقاهرة، وكان والدها مهاجرا من السودان ، اسمها الحقيقى شافية أحمد محمد الصايغ ولدت، وكانت كفيفة منذ ميلادها.

بدأت مشوارها الفنى بحفظ القرآن الكريم، وقام  والدها بمصاحبتها لدار الإذاعة المصرية فاستمع إليها الموسيقار محمد القصبجي، كما حرص الموسيقار إبراهيم شفيق على تبنى.

موهبتها فألحقها بمعهده الخاص بالموسيقى لتتلمذ على يديه، غنت من ألحانه عددا من الأغاني المعروفة خلال حقبة الأربعينيات، وكان من زملائها في المعهد  محمد قنديل وفايد محمد،وغنت في الإذاعة وعمرها 11 عاما.

عملت بالإذاعة منذ كان عمرها 11 عاما، وكانت أول أغنية لها هي "حبي وداري" ثم غنت قصيدة "يا طير فوق غصن بان"، وشاركت بالغناء في أكثر من ٣٥ فيلما، أبرزها:
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