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فن

في ذكرى أربعين حسني مبارك.. إلهام شاهين ترثيه بكلمات مؤثرة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:14 ص
الهام شاهين
الهام شاهين
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اسماء الحسيني
نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة الرئيس الراحل حسني مبارك، في ذكرى وفاته الأربعين وذلك على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.

وكتبت معلقة على صورته: "أربعون يوما مضت على رحيل الرئيس حسني مبارك رحمه الله عليه ..سنتذكره دائمًا بكل خير وندعو له بالرحمة والمغفرة ..وان يكون مثواه الجنة وعزائى لأسرته الكريمة الأستاذة سوزان مبارك وأبنائه العزاز جدا جمال وعلاء مبارك ...ربنا معاكم"

وتلقت الكثير من التعازي والدعوات من متابعيها وجاء ابرز تعليق من الفنانة رجاء الجداوى وكتبت :"ربنا يرحمه بحق الايام المفترجة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويجمعه مع حبيبه حفيده محمد علاء ".
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