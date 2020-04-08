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رياضة

أسامة نبيه يروي تفاصيل قرار ترحيل رمضان صبحي من منتخب مصر.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:52 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عمرو ابوبكر
أكد أسامة نبيه نجم الزمالك السابق و المدرب العام السابق للمنتخب الوطني ، ان الجهاز الفني للمنتخب الوطني السابق بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر كان اتخذ قرارا فوريا بترحيل رمضان صبحي من الجابون في بطولة أمم أفريقيا 2017 عقب إلقائه بزجاجة في الملعب؛ بعد استبداله خلال إحدى المباريات.

وقال نبيه، خلال تصريحاته مع الإعلامي ابراهيم فايق، في برنامج "جمهور الثالثة"، المذاع على فضائية "اون تايم سبورتس"، الوحيد الذي تمسك ببقائه وقتها هو كوبر، وكان رأيه ان رمضان لاعب صغير ويكون العقاب داخل المنتخب أفضل.

وأضاف نبيه أن كوبر كان يحب جميع اللاعبين ويتميز بعشقه للروح الجماعية التي كان يريد دائماََ ان يتمتع بها المنتخب الوطني. 

وأشار نبيه الى أن أهم مدير فني تولى مهمة منتخب مصر في اخر ٢٠ سنة، هو المعلم حسن شحاته، يليه هيكتور كوبر. 

وتواجد منتخب مصر فى مجموعة ضمت غانا و أوغندا و الكونغو الديمقراطية وتأهل الفراعنة وقتها تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر إلي كأس العالم 2018 في روسيا، ولكن المنتخب ودع البطولة من الدور الأول متذيلا المجموعة دون نقاط؛ بعد الهزيمة من منتخبات أوروجواي وروسيا والسعودية.

جدير بالذكر أن، اسامه نبيه اعتزل لعب كرة القدم عام ٢٠٠٩، ولم يبتعد عن العمل في مجال كرة القدم، وعمل بالجهاز الفني للزمالك. 
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