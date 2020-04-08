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منوعات

أول علامة.. حمامك يرشدك إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا .. اعرف التفاصيل

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:37 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
فيروس كورونا الشبح الذي حل بأعراضه الظاهرة والخافية على سكان كوكب الأرض، ليصيب آلاف الأشخاص من مختلف دول العالم، وكلما مر الوقت يكتشف الباحثون علامات ودلالات جديدة تهدي الناس لاكتشاف أمر الإصابة بالفيروس التاجي مبكرًا.

وفقا لدراسة جديدة  نشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي ، قد يظهر أحد أعراض فيروس كورونا  في الحمام، قام باحثون من كلية الطب "تونغجي" في الصين بتحليل بيانات من 206 مريضًا في أحد المستشفيات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

كان الـ 206 مرضى الذين شملتهم الدراسة يعانون من مرض خفيف من فيروس كورونا، ولم يكن لديهم صعوبة في التنفس أو يعانون من انخفاض مستويات الأكسجين.

أظهرت النتائج أنه من بين جميع المرضى الذين يعانون من أعراض الجهاز الهضمي 117 مريضا، يعاني حوالي 67 (58 %) من الإسهال، حيث عانى المرضى من الإسهال من يوم واحد إلى 14 يومًا ، بمتوسط ​​مدة خمسة أيام.

كما أوضحت الدراسة أنه اذا لم يعاني ثلث المصابين بأمراض الجهاز الهضمي من الحمى يميلون إلى طلب الرعاية في وقت أطول من أولئك الذين يعانون من أعراض الجهاز التنفسي.
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