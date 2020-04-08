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حوادث

خرطوش وسلاح أبيض .. وفاة 2 في مشاجرة وسط شارع الهرم

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:59 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تداولت بعض الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " فيديو تحت عنوان "تاجر مخدرات ينتقم من أحد الأهالى للإرشاد عنه".

وتبين وقوع مشاجرة بين طرفين الأول (صاحب محل هواتف محمولة  "متوفى إثر إصابته بطلق خرطوش بالصدر وله معلومات جنائية" ، 3 أشخاص آخرين ) والثانى (عاطل "متوفى إثر إصابته بجرح قطعى بالرقبة وله معلومات جنائية" ، إثنين آخرين ) بسبب حدوث مشادة كلامية بين ( صاحب محل الهواتف المحمولة والعاطل ) لتواجد العاطل أمام المحل المشار إليه ، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها العاطل عيارًا ناريًا من فرد خرطوش كان بحوزته تجاه صاحب محل الهواتف مما أدى إلى وفاته.

وتدخل باقى أفراد الطرفين وقيام أحد أفراد الطرف الأول بالتعدى على العاطل بواسطة سلاح أبيض محدثاً إصابته التي أدت إلى وفاته. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة عدا أحد أفراد الطرف الأول وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.. وجار ضبط المتهم الهارب.
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