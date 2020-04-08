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رياضة

6 لاعبين على أعتاب الزمالك.. خالد الغندور يكشف أسماءهم

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:19 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف الإعلامي خالد الغندور أسماء بعض اللاعبين التي على أعتاب الانضمام إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الغندور خلال برنامج زملكاوي: "هناك العديد من الأسماء التي ظهرت على الساحة في الفترة الأخيرة ومنها "حسين بن عيادة، ودونجا، وحسام حسن، ووليد الكرتي لاعب الوداد، ودونجا، وكريم العراقي".

وأضاف خالد الغندور، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يحتاج إلى بعض التدعيمات خلال الفترة المقبلة.


وأوضح خالد الغندور أن حسام عاشور لاعب النادي الأهلي لم يحسم قرار الاعتزال حتي تلك اللحظة، مشيرا إلى عدم دخول مسئولي القلعة البيضاء في مفاوضات جادة مع اللاعب من أجل الانتقال إلى صفوف الفريق كما يروج البعض.

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