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رياضة

وليد صلاح الدين يكشف حقيقة تخليه عن دعم الخطيب في الانتخابات الأخيرة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:12 ص
وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين
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ياسمين تيسير
كشف وليد صلاح الدين نجم الاهلي والمنتخب السابق عن حقيقة عدم دعمه لـ محمود الخطيب رئيس النادي خلال الانتخابات الماضية 

واكد وليد صلاح الدين في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أنه وقتها كان يشغل منصب رئيس اكاديمية النادي في الكويت و هناك مبدأ في الاهلي ينص على تجنب دعم اي طرف في الانتخابات في ظل عمله في النادي 

وأضاف وليد صلاح أنه ظهر في فيديو مصور لعدد من نجوم الكرة لدعم الخطيب ولم يمانع ولكنه لم يستطع دعم الخطيب بطريقه اكثر من ذلك مشددا على ان محمود طاهر رئيس النادي السابق رجل جيد وقدم الكتير للنادي.

اما عن عدم توليه منصب مدير الكرة في النادي فأكد ان النادي لم بعرض عليه الأمر مطلقا خاصة في ظل تولي هادي خشبة المنصب لمدة 9 سنوات و تالق سيد عبد الحفيظ في المنصب حاليا مشددا انه شرف كبير له تولي اي منصب داخل النادي الذي تربى به منذ عمر الـ 11 سنة.
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