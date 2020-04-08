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أخبار البلد

الصحة تطلق تطبيقاً جديداً للإبلاغ عن إصابات كورونا والمخالطين

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:03 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 كشف مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات هيثم صلاح الدين، تفاصيل إطلاق وزارة الصحة لتطبيق إلكتروني لتقصي إصابات كورونا وتتبع المخالطين، مشيرا إلى أنه سيجرى إطلاق التطبيق الغد على "جوجل ستور" و"أبل ستور". 

ولفت مستشار وزيرة الصحة - خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي "، مع الإعلامي رامي رضوان مساء أمس الثلاثاء إلى أن الخط الساخن الذي خصصته الوزارة للاستفسار عن فيروس كورونا، يتلقى يوميا نحو 40 ألف مكالمة، مضيفا أن وزيرة الصحة وجهت بزيادة أعداد الموظفين في خدمة العملاء الخاصة بالخط الساخن من 60 موظفا إلى 290 موظفا، وأنه سيتم زيادتهم إلى 400 موظف.

وقال مستشار وزيرة الصحة، إن هذا التطبيق سيخفف من الضغط على هاتف الخط الساخن التابع لوزارة الصحة بشأن الإبلاغ عن مصابي كورونا، مشيرا إلى أن الهدف من هذا التطبيق هو حوكمة رحلة المريض، وتحديد مستشفى العزل إذا كانت نتائج تحاليله إيجابية.

وأوضح أنه عند تحميل التطبيق لأول مرة، يتم طلب بيان رقم الهاتف والرقم القومي، لدمجها مع قاعدة البيانات الخاصة بمبادرة 100 مليون صحة، لمعرفة الحالة الصحية للمريض.

وأضاف أن التطبيق يشمل مقالات توعوية (نصية - رسوم توضيحية "إنفوجراف")، بالإضافة إلى نصائح التسوق الآمن، وإجابات على أكثر 50 سؤالا شائعا، لافتا إلى وجود منظومة لتتبع بلاغات الإصابات والمخالطين، إضافة إلى اتصال الأطباء بالمواطن للتعرف على الحالة، ولو احتاجت لتحليل يتم طلب إسعاف له وعمل تحليل والكشف عنه، وتسجيل الأعراض على المنظومة، وكذلك نتائج التحاليل.

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