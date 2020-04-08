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فن

من المطبخ.. شريف منير يستعرض أكلات بناته على إنستجرام

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:16 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني
نشر الفنان شريف منير فيديو جديد له من داخل المطبخ، رفقة ابنتيه "كاميليا وفريدة"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، أظهر فيه أكلاتهم في الأيام الماضية خلال الحجر الصحي المنزلي. 

وحاز الفيديو على تفاعل كبير من متابعيه/ وجاءت ابرز التعليقات كالآتي : "حضرتك بشوش جدا ومجرد ما بشوفك بتتكلم بتفرحنا شكرا لوجودك فكل بيت لانك اب وأخ شكرا .. ربنا يخليك حضرتك وبناتك عسل.. ما شاء الله طالعين موهوبين زيك يا شريف".

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف منير مسلسل ونحب تاني ليه مع ياسمين عبد العزيز ،كما يقدم برنامج "أنا وبنتي" والذى يعرض على قناة "ON Tv".
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