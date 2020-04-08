شاهد.. أحلام تدعم حكومة بلادها لمواجهة كورونا

نشرت الفنانة أحلام مقطع فيديو لها تدعم فيها حكومة بلادها لمواجهة كورونا عبر حسابها الشخصي إنستجرام.









وعلقت أحلام على مقطع الفيديو قائلة : " ‫لنثبت للعالم اجمع اننا على قدر المسئولية وفوق كل التوقعات وتحت اوامر قادتنا سمعًا وطاعه وهدفنا كلنا ان نصل ب وطننا الحبيب ب ⁧‫#صفر‬⁩ حاله مصابه ب فايروس كورونا فلنبداء بسم الله ⁧‫#ساعه_الصفر‬⁩ ⁧‫#خلونا_بالبيت‬⁩ ⁧‫#كلنا_بوخالد‬⁩ ⁧‫#التزامنا_يحمينا‬⁩ ⁧‫#التزامنا_يحمي_الوطن‬⁩ ⁧‫#التزامنا_في_بيوتنا‬⁩ " .





أثارت الفنانة أحلام حالة من الجدل الواسع بسبب ما تردد عن الكمامة الخاصة بها التى ترتديها من أجل حماية نفسها من الإصابة بفيروس كورونا.





وتعرضت أحلام إلى موجة من الغضب العارم حيث نشرت إحدى متابعات أحلام عبر موقع “تويتر” صورة لشكل الكمامة التي ترتديها أحلام؛ إذ طعمتها ببعض المجوهرات وعلقت قائلة: “كمامة الفنانة أحلام”.