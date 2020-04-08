ما وراء الكواليس لنجوم المسلسل الشهير La Casa de Papel ..صور

أخرجت شبكة نتفليكس الامريكية الى النور صور حصرية من كواليس المسلسل الاسباني الشهير La casa de papel بعد أيام من طرح الموسم الرابع.





وظهر نجوم ونجمات المسلسل الأكثر شهرة في العالم في الكواليس في لحظات عفوية جمعت بين الضحك والأ حضان خلال تصوير المشاهد التي تم تصويرها شهر أغسطس الماضي.





وتعرض البروفيسور في نهاية الجزء الثالث بمسلسل La Casa De Papel 4 لصدمة كبيرة، بعدما ظن أن الشرطة أطلقت النار على حبيبته لشبونه، وهو مادفعه لأن يهاتف باليرمو أحد أفراد العصابة، ويخبره أنها لم تعد عملية سرقة الآن بل حرب.





وهي الجملة التي جعلت باليرمو يصدر أوامر بالاستعداد لمواجهة الشرطة خاصة وأن هناك مدرعة تقترب من اقتحام البنك الأسباني، وبالفعل يفتحوا أبواب البنك ويطلقوا قذيفة على المدرعة وتمر أمام ذهول من الشرطة، ومن هنا تنتهي أحداث الجزء الثالث وتبدأ معركة جديدة في الجزء الرابع.



