خالد الغندور يصدم حسام عاشور بسبب انتقاله للزمالك

وجه خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، صدمة قوية إلى نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي حسام عاشور، حول انتقال الأخير إلى صفوف الزمالك عقب انتهاء الموسم الجاري.





وأشارت عدد من الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية إلى أن حسام عاشور اتخذ قراره بعدم الاعتزال بالنادي الاهلي وانه يملك عرض من جانب نادي الزمالك وانه قريب من انه يكون احد لاعبي القلعة البيضاء الموسم المقبل.





وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية له ان حسام عاشور لم ولن يدخل داخل حسابات الجهاز الفني للفريق الابيض بقيادة باتريس كارتيرون.





وشدد الغندور على ان مسئولو الزمالك لن يدخلوا في مفاوضات مع حسام عاشور ولن يفعلوا ذلك خلال الفترة المقبلة، رافضين فكرة التعاقد معه من الأساس.



