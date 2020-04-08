وليد صلاح الدين يكشف حقيقة معارضته لمحمود الخطيب في انتخابات الأهلي

كشف وليد صلاح الدين، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي السابق، حقيقة معارضته لمحمود الخطيب، رئيس النادي الهلي، في انتخابات إدارة القلعة الحمراء الماضية.





ونفى وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية له أنه كان ضد محمود الخطيب في الانتخابات التي كانت أمام محمود طاهر.





وقال وليد صلاح الدين:" هذا لم يحدث اني كنت ضد الكابتن محمود الخطيب، كيف ممكن أن يحدث ذلك !" مضيفًا :" الفكرة إني كنت بعمل في اكاديمية الأهلي بالكويت وقتها وماليش حق المشاركة في الانتخابات".



