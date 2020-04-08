"التصديري للغزل": 267 مليون دولار قيمة صادرات الملابس الجاهزة خلال شهرين

كشف المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، أن قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بلغت 267 مليون دولار.





وأشار المجلس - في تقريره الشهري الصادر اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين تراجعت بنسبة 3% عن قيمتها خلال يناير وفبراير عام 2019، والتي بلغت حينذاك 277 مليون دولار، موضحا أن صادرات الملابس انخفضت في فبراير الماضي لتسجل 127 مليون دولار في مقابل 140 مليون دولار في يناير الذي سبقه، بنسبة تراجع 4%.





وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية استحوذت على 54.3% من إجمالي صادرات الملابس المصرية، بالرغم من تراجعها بنسبة 7% خلال أول شهرين من العام الجاري لتبلغ 145 مليون دولار في مقابل 156 مليون دولار خلال أول شهرين من 2019.





واستقرت قيمة صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول الأوروبية عند 85 مليون دولار، بينما تراجعت للدول العربية بنحو 17% لتبلغ نحو 10 ملايين دولار، كما انخفضت صادرات الملابس إلى الدول الإفريقية بنحو 23% لتسجل نحو 214 ألف دولار، وارتفعت صادرات الملابس الجاهزة إلى باقي دول العالم بنحو 14% لتبلغ 26 مليون دولار.





وفيما يتعلق بصادرات الملابس الجاهزة وفقا لدرجة التصنيع، أشار التقرير إلى تراجع صادرات (المصنرات) خلال يناير وفبراير من العام الجاري بنحو 22% لتبلغ نحو 78 مليون، مرجعا ذلك إلى انخفاض صادرات "تي شيرت-بولو شيرت" بنحو 12% لتسجل ما قيمته 58 مليون دولار، و"الأردية الرياضية" لنحو 9 ملايين دولار، و"البنطلونات" لتبلغ مليوني دولار.





وأوضح أن صادرات مصر من "الملابس الداخلية" حققت زيادة بلغت نحو 35% لتبلغ نحو 5 ملايين دولار، فيما تراجعت صادرات "ملابس الأطفال" بنحو 55% لتبلغ 881 ألف دولار.





وانخفضت صادرات "الجاكيتات وبليزرات بنسبة 77% لتبلغ 420 ألف دولار، و"القمصان والبلوزات" بنحو 40% لتسجل نحو 353 ألف دولار، بينما ارتفعت صادرات "الجوارب والقفازات" بنحو 9% لتسجل 1.6 مليون دولار مقابل 1.5 مليون دولار.





وانخفضت صادرات "البدل وأطقم انسامبلات" خلال يناير وفبراير الماضيين بنحو 33% لتسجل ما قيمته 743 ألف دولار، و"المعاطف، الأقبية، السترات الواقية من الريح والمطر" بنحو 82% لتبلغ 77 ألف دولار، بينما زادت من بلوفرات" كارديجان" بنسبة 192% لتبلغ 152 ألف دولار، ومن فساتين وتنانير لتسجل 41 ألف دولار.





وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى ارتفاع صادرات (غير المصنرات) بنحو 6% لتسجل ما قيمته 188 مليون دولار مقابل 177 مليون دولار، حيث ارتفعت صادرات "البنطلونات" بنسبة 6% لتبلغ 88 مليون دولار، فيما تراجعت صادرات "الأردية الرياضية" بنحو 28% لتسجل 34 مليون دولار.





وزادت صادرات "البدل والأطقم انسامبلات" بنحو 30% لتسجل 29 مليون دولار، و"القمصان والبلوزات" لنحو 26 مليون دولار.





وارتفعت صادرات "الملابس الداخلية" بنحو 24% لتسجل 3.5 مليون دولار، بينما تراجعت من "الجاكيتات وبليزرات" بنحو 13% لتسجل 779 ألف دولار.





وتراجعت صادرات"ملابس الأطفال" بنحو 12% لتسجل 1.2 مليون دولار، و"المعاطف والسترات الواقية،من الريح والمطر" بنحو 11% لتسجل 180 ألف دولار، وسجلت صادرات أغطية رأس غير واقية نحو 666 ألف دولار.





وحول أهم الدول المستوردة للملابس الجاهزة المصرية خلال يناير وفبراير 2020، أوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة ، تلتها ألمانيا بنحو 22.1 مليون دولار في مقابل 15.2 مليون دولار بنمو 46%.





وتراجعت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى إسبانيا خلال أول شهرين من العام الجاري لتبلغ 16.5 مليون دولار في مقابل 25.4 مليون دولار بانخفاض نسبته 35%، ولبريطانيا بنسبة 16% لتسجل 14.6 مليون دولار مقابل 17.4 مليون دولار، ولإيطاليا بنسبة 10% لتبلغ 9.2 مليون دولار في مقابل 10.2 مليون دولار.





وانخفضت قيمة صادرات الملابس الجاهزة إلى كندا خلال الفترة ذاتها، لتبلغ 2.8 مليون دولار في مقابل 3.5 مليون دولار بتراجع قدره 20%، ولليبيا بنسبة 41% لتسجل 1.2 مليون دولار مقابل مليوني دولار، وللكويت بنسبة 10% لتبلغ 900 ألف دولار في مقابل 1.1 مليون دولار.





وارتفعت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى بولندا لتبلغ 2.7 مليون دولار في مقابل 1.2 مليون دولار بنمو قدره 133%، ولفرنسا بنسبة 62% لتسجل 5.4 مليون دولار مقابل 3.3 مليون دولار، ولبلجيكا بنسبة 55% لتبلغ 7 ملايين دولار في مقابل 4.5 مليون دولار.



