المفوضية الأوروبية تحذر من انكماش اقتصادى فى دول الاتحاد بنسبة تصل إلى 10 بالمائة

ظهرت وثيقة من المفوضية الأوروبية أن من المرجح أن ينكمش اقتصاد الاتحاد الأوروبي واحدا بالمئة هذا العام بسبب فيروس كورونا، لكن المسؤولين قالوا إن التقديرات الداخلية للمفوضية أشد تشاؤما إذ تشير إلى انكماش قد يصل إلى 2.5 بالمئة.





وقالت الوثيقة "أزمة كوفيد-19 تفيد التقديرات أنه سيكون لها أثر اقتصادي ضار كبير للغاية على الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو."





وأضافت "الأثر المباشر من خلال جميع القنوات سيقلص بحسب التقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2020 بمقدار 2.5 نقطة مئوية مقارنة مع الوضع لو لم تكن الجائحة."





وقالت وثيقة المفوضية "في ضوء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان من المتوقع أن ينمو 1.4 بالمئة للاتحاد الأوروبي في 2020، فإن هذا ينطوي على إمكانية تراجعه إلى ما يزيد قليلا فحسب على -1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، مع حدوث تعاف كبير لكن غير كامل في 2021."