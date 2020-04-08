شاهد.. أول فيديو لخروج رونالدينيو من سجن باروجواي





وتم القاء القبض علي الاسطورة البرازيلي واخيه حينما حاولا دخول البلاد بـ جوازي سفر مزورين خلال مارس الماضي .





وأعلن القاضي المكلف بالحكم علي رونالدينيو وضعه تحت الاقامة الجبرية بأحد فنادق العاصمة وعرض المحامي المكلف بالقضية دفع 1.6 مليون دولار لخروج رونالدينيو من السجن





ويظهر البرازيلي رونالدينيو في الفيديو سعيداب الخروج من اقامته الجبرية ويوقع للجماهير التى انتظرت خروجه وذهب مع الشرطة لإنهاء بعض الاجراءات

“ Gracias a todos por el cariño y las oraciones” dijo @10Ronaldinho y fue rumbo al hotel para aguardar prisión domiciliaria pic.twitter.com/jFKgWhLTw3 — Edgar Cantero (@edgar_cantero) April 8, 2020

تداول نشاط موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو خروج النجم البرازيلي رونالدينيو من السجن بدولة باراجواي بعد دفع كفالة مالية وقضاء حوالي شهرا في السجن .