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رياضة

شاهد.. أول فيديو لخروج رونالدينيو من سجن باروجواي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:12 ص
رونالدينيو
رونالدينيو
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عبدالله هشام
تداول نشاط موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو خروج النجم البرازيلي رونالدينيو من السجن بدولة باراجواي بعد دفع كفالة مالية وقضاء حوالي شهرا في السجن . 

وتم القاء القبض علي الاسطورة البرازيلي واخيه حينما حاولا دخول البلاد بـ جوازي سفر مزورين خلال مارس الماضي .

وأعلن القاضي المكلف بالحكم علي رونالدينيو وضعه تحت الاقامة الجبرية بأحد فنادق العاصمة وعرض المحامي المكلف بالقضية دفع 1.6 مليون دولار لخروج رونالدينيو من السجن 

ويظهر البرازيلي رونالدينيو في الفيديو سعيداب الخروج من اقامته الجبرية ويوقع للجماهير التى انتظرت خروجه وذهب مع الشرطة لإنهاء بعض الاجراءات 
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