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اقتصاد

وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يخفقون في بلورة خطة التصدي لتداعيات كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:16 ص
صدى البلد
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وكالات
أخفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بلورة اتفاق حول القضايا الأكثر إثارة للجدل ضمن الخطط المعلنة لمواجهة تداعيات وباء كورونا على اقتصاديات الاتحاد.

وقرر الوزراء الاجتماع مجددًا غدًا الخميس بعد مؤتمر عبر الهاتف لمدة 14 ساعة متواصلة - استمر معظمه في محادثات ثنائية بين رئيس مجموعة اليورو ماريو سينتو ومجموعات صغيرة من الوزراء – حيث حاول المشاركون الاتفاق على كيفية إطلاق صندوق الإنقاذ الخاص بالاتحاد لتوزيع الديون على الاقتصاديات المتعثرة.

وقال وزير المالية الإيطالي روبرتو جوالتيري: إن حكومته لن تقبل التقرير النهائي الذي سيتم إرساله إلى قادة الاتحاد الأوروبي ما لم يذكر صراحة مسألة تبادل الديون كأداة للتعافي الاقتصادي.

وطالبت روما أيضًا بأن أي استخدام للديون من آلية الاستقرار الأوروبية يجب أن يكون بدون شروط، فيما عارض وزير المالية الهولندي فوبكي هوكتري النقطتين.
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