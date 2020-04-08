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برلمان

الوفد: الإصلاحات الاقتصادية كانت سببا في قوتنا لمواجهة أزمة كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:56 ص
المهندس حمدي قوطة،
المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد
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معتز الخصوصى

أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مصر في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد في غاية الأهمية.

وقال قوطة، في بيان، اليوم، إن مصر لم تكن ستتخذ هذه الإجراءات الاقتصادية الداعمة لمختلف القطاعات لولا تبنيها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية والذي أدى إلى قوة وصلابة الاقتصاد المصري في ظل الأزمة الراهنة.

وأشار رئيس لجنة التجارة والصناعة، أن الدولة اتخذت قرارات وإجراءات مختلفة على الصعيد الاقتصادي تتعلق بدعم الصناعة والتجارة والسياحة والعمالة اليومية وغيرها من قطاعات الأعمال المختلفة، وتكلفة هذه القرارات تقدر بمليارات الجنيهات.

وشدد المهندس حمدي قوطة، على أن الشعب المصري كان له الفضل في قرارات الحكومة الحالية وذلك من خلال تحمله إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية وهو ما انعكس في قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، ضرورة الالتزام من قبل المواطنين وتحمل المسئولة كما كان الشعب المصري دائمًأ وقت الأزمات مساندا للدولة لمواجهة الشدائد.
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