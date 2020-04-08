سهرة مجانية مع ملك التقاسيم عبده داغر ومسرحية الخديوى على قناة الثقافة

سهرة يقضيها جمهور المبادرة الإلكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك مع الموسيقى والمسرح الشعرى حيث يبث فى التاسعة مساء الجمعة 10 أبريل على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب فاصلا موسيقيًا مع ملك التقاسيم عازف الكمان العالمى عبده داغر بمصاحبة فرقته الموسيقية.
ويتضمن باقة من مؤلفاته الخاصة الى جانب مختارات من أشهر الألحان الشرقية يليه فاصلا لعدد من أمهر شباب ومؤلفي وعازفى الموسيقى المصرية الحديثة .
يعقبه المسرحية الشعرية الخديوى تأليف الشاعر الكبير فاروق جويدة وإخراج جلال الشرقاوي وبطولة سميحة أيوب ومحمود ياسين وأشرف عبد الغفور ، فاروق الدمرداش ، مدحت مرسي ، حمزة الشيمي ، نيفين علوبة ، ألحان محمد الموجي ، تصميم الملابس والديكورات محمود مبروك ، استعراضات وليد عوني وتضم رؤية نقدية للواقع المعاصر من خلال تناول فترة حكم الخديوي إسماعيل والتي مازالت مثارًا للخلاف بين الكثير من المؤرخين .