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مدبولى: إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا مرتبطة بالأساس بالتزام المواطن.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:11 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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شيرين عادل
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تجتمع يوميا لدراسة أعداد مصابى فيروس كورونا وتضعها على متوالية هندسية وبناءً عليه يتم تقدير أعداد المصابين.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته بمؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل القرارات الجديدة المتعلقة بحظر التجول، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا مقاربة للسيناريوهات المتوقعة منذ بداية انتشاره. 

وأكد  رئيس الوزراء أن إجراءات الحكومة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مرتبطة بالأساس بالتزام المواطن بجميع الإجراءت لمكافحة انتشار الفيروس. 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي أصدر عدة قرارات تتعلق بحظر التجول في مارس الماضي، تضمنت أنه اعتبارًا من الأربعاء 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بجميع أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.


 كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولي توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بجميع أنواعها.

وأكد أن الحكومة تجتمع يوميا لدراسة حجم الأعداد المصابة ووضعها على متوالية هندسية، بالإضافة لتقديراتنا للخروج من هذه الأزمة. 
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