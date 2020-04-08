مدبولى: إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا مرتبطة بالأساس بالتزام المواطن.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تجتمع يوميا لدراسة أعداد مصابى فيروس كورونا وتضعها على متوالية هندسية وبناءً عليه يتم تقدير أعداد المصابين.





وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته بمؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل القرارات الجديدة المتعلقة بحظر التجول، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا مقاربة للسيناريوهات المتوقعة منذ بداية انتشاره.





وأكد رئيس الوزراء أن إجراءات الحكومة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مرتبطة بالأساس بالتزام المواطن بجميع الإجراءت لمكافحة انتشار الفيروس.