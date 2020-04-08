صفقة القرن بالسعودية .. صراع بين الهلال والنصر للحصول على نجم مانشستر سيتي

كشفت صحف عالمية أن نادي النصر والهلال يتصارعان للحصول علي خدمات نجم مانشستر سيتي دافيد سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .





وأكدت صحيفة وان فوتبول نقلا عن كوريري ديلو سبورت ان النصر والهلال يتصارعان للحصول علي الإسباني دافيد سيلفا بجانب صراعهما مع ميلان الايطالي وعدد كبير من أندية الصين واليابان والإمارات .





وطبقا لما نشرته الصحيفة فإن نادي ميلان اجتمع مع وكلاء اللاعب الإسباني لمحاولة ضمه للفريق الاول ورفض العروض المقدمة من أندية السعودية؛ مشيرة إلي ان اللاعب يرغب في خوض تجربة بالدورى السعودي .





وحسب تقرير نشرته صحيفة سعودي فإن النصر والهلال يسعيان بقوة للحصول علي خدمات النجم العالمي خلال الفترة المقبلة مع اقتراب رحيل سيباستيان جيوفينكو والبرازيلي كارلوس إدواردو، من قلعة الزعيم، ونجم السامبا جوليانو دي باولا والنيجيري أحمد موسى عن العالمي.





وأضافت الصحيفة ان الازمة المالية الحالية لن تمنع الاندية السعودية من ضم النجم العالمي لعدة اسباب اهمها راتبه حيث يتقاضي 5 ملايين و700 الف جنيه استرليني وهو مايستطيع الفريقان توفيرة لوجود عدد من اللاعبين يتقاضون هذا المبلغ في الوقت الحالي .