استرداد 1079 فدانا.. حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف للقانون، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وصد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد .

وأكد المحافظ أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أزالت أمس الثلاثاء 23 حالة تعد، منها 154 فدانا على أراضي زراعية، و70 حالة إزالات مبان على مساحة 9408م2، ليصبح إجمالي ما تم استرداده خلال الفترة من 25 مارس حتى أمس الثلاثاء 7 إبريل 1079 فدانا و3 قراريط و14 سهما، بعدد 268 حالة إزالة فورية واسترداد حالات زراعة، وعدد 261 حالات مباني تم عمل إزالة فورية لها واستردادها على مساحة 1079 م2.





وفى الوحدة المحلية لمركز ملوي تم إزالة 4 حالات، منها حالة تعد على أراضي زراعية بمساحة 12 سهما وحالة بمجلس قروي تونا الجبل بمساحة 160م2 أملاك دولة وإزالة 2 حالة تعدى على أراض زراعية بمساحة 2 قيراط بمجلس قروي تنده.





كما أزالت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص 18 حالة تعد، بقرية أبوقرقاص البلد، وتم تحرير محضرين مخالفات مباني.

وفى مركز ديرمواس، أزالت الوحدة المحلية 11 حالة على أرض أملاك حماية النيل بقرية العمارية الغربية على مساحة 300م2.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز مغاغة 11 حالة، منها 7 حالات على أرض زراعية بمساحة 1300م2، و4 حالات إصلاح بمساحة 700 م2، بقرية أبا البلد .

وفى مركز بنى مزار، تم إزالة 24 حالة تعديات بالبناء على أرض أملاك دولة على مساحة 3100 م2 بنجع اولاد حمدان والمسايدة ونجع العرب بالطريق الصحراوى الشرقى لمركز بنى مزار.

أكد المحافظ، استمرار الحملات لتطبيق أحكام القانون والتصدي بكل حزم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.





كان المحافظ قاد حملة مكبرة، نجحت في استرداد ألف فدان تقريبًا لأرض خارج الزمام بنطاق مركز ملوي بالطريق الصحراوي الغربي، وهي ارض لم يتم تقديم أي طلبات لتقنينها طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وهي عبارة عن أرض فضاء ليس بها أي مظاهر للزراعة وكان بعض المواطنين قد قاموا بالتعدي عليها، مستغلين الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة.