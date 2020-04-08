بالأسماء.. لائحة نجوم ونجمات هوليوود المتبرعين بالملايين لمتضرري كورونا

لم يبخل نجوم ونجمات هوليود عن مساعدة المتصررين من فيروس كورونا، أو دعم العمالة اليومية التي تضررت بسبب تفشي الوباء بشكل كبير في الولايات المتحدة الامريكية ، فكل منهم وجد طريقة لمساعدة الآخر.





وفي التقرير التالي نرصد تبرعات نجوم ونجمات هوليوود لمتضرري فيروس كورونا:





-كاتي بيري:

علنت النجمة الامريكية كاتي بيري ، عن تبرعها للاطفال والاسر المتضررة من فيروس كورونا ، من خلال ارباح مبيعات احذية وحقائب ماركتها العالمية.





وكتبت كاتي بيري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :" ابعث اليكم المزيد من الحب لكم جمعيًا سأتبرع بنسبة 10 % على بيع كل قطعة احذية او حقائب من ماركة كاتي بيري من اجل المساعدة توفير احتياجات الاسر والاطفال المتضررين من كوفيد 19".









-جاي زي:

أعلن مغني الراب الامريكي جاي زي تبرعه بماسكات طيبة للسجون في الولايات المتحدة الامريكية من اجل حماية السجناء والعاملين في السجون من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.





ويبلغ عدد الماسكات الطبية التي سيتبرع بها جاي زي من خلال مؤسسته الخيرية لـ 100 الف ماسك.





وعن توزيع الماسكات في السجون ، سيتم ارسال 5000 إلى بارشمان في ميسيسيبي 40.000 قناع إلى تينيسي ، ، و إرسال 2500 قناع إلى المنشأة الطبية في جزيرة ريكرز ، و 50.000 إلى جزيرة ريكرز في نيويورك.





-سيلينا جوميز :

كشفت سيلنا جوميز ، عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، عن تبرعها بدولار واحد لصندوق الإغاثة ضد فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، على أي طلب شراء من متجرها الخاص.





يأتي ذلك بعدما اعلنت النجمة العالمية سيلينا جوميز، عن تبرعها لأحد المراكز الطبية في مدينة لوس أنجلوس الامريكية، من اجل التصدي لفيروس كورونا المستجد، بعد ان اصبحت الولايات المتحدة الامريكية صاحبة اعلى حصيلة من المصابين.









وغردت سيلينا جوميز عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :" ممتنة لكل شخص يعمل في المجال الطبي الذين يضعون حياتهم في الصفوف الاولى لرعاية اخرين".









- بينك :

علنت المغنية الامريكية بينك عن تبرعها بمبلغ مليون دولار أمريكي للمستشفيات في الولايات المتحدة الامريكية من اجل التصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بعد اكتشاف اصابتها بكورونا.





وقالت بينك خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انسجرام انها تبرعت بنصف مليون دولار لاحد صناديق التبرعات الخاصة بقسم الطواريء في المستشفى التي كانت تعمل فيها والدتها".





واضافت المغنية الامريكية الشهيرة انها تبرعت بملبغ نصف مليون دولار لولاية لوس انجلوس لتصدي لفيروس كورونا.





-كيم كارداشيان :

أعلنت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان عن تبرعها بمبلغ مليون دولار أمريكي من ارباح ماركتها العالمية المتخصصة في بيع الملابس، لصالح الأمهات والاطفال المتضررين من فيروس كورونا المستجد.









وقالت نجمة تلفزيون الواقع ان هذه التبرعات من اجل دعم الأمهات والأطفال،موجهة الشكر للاشخاص الذين دعموا ماركتها العالمية التي انطلقت في الاسواق قبل 6 اشهر.

وأضافت : " لقد جاءت الذكرى النصف السنوية أي مرور 6 أشهرعلى إطلاق منتجنا بالتزامن على وقوعنا وسط أزمة عالمية أكثر من أي وقت مضى ، فمن مسؤوليتنا أن نرد الجميل ونفعل ما بوسعنا لمساعدة الآخرين".





-انجلينا جولي :

أعلنت النجمة العالمية انجلينا جولي في بيانا صحفيا عن تبرعه بمبلغ مليون دولار أمريكي من اجل مساعدة الاطفال المتضررين من انتشار فيروس كورونا المستجد.









واشارت النجمة العالمية الى ان فيروس كورونا تسبب في تعليق الدراسة واغلاق المدارس في جميع انحاء العالم وهو ما يعود بالضرر على مليار طفل.



