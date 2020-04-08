منظمة التجارة العالمية: نتوقع انخفاض التجارة الدولية بمعدل 32% خلال هذا العام

قالت منظمة التجارة العالمية إنها تتوقع انخفاض التجارة الدولية للعام الجاري بمعدل 32 في المئة، وذلك في أعقاب تفشي وباء فيروس كوورونا في معظم دول العالم؛ حسبما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.





كشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل مليون و440 ألف إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات قد تجاوز 83 ألف حالة وفاة حتى الساعات الأولى من اليوم، الأربعاء.





وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 1,444,822حالة حول العالم.









كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 83,109 حالة وفاة على مستوى العالم.





أضافت أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 309,113 شخصا.









وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، حيث وصل عدد الإصابات بها إلى 400,549 تليها إسبانيا ثم إيطاليا ثم فرنسا تم ألمانيا وبعدها الصين وإيران وبريطانيا.





بينما احتلت إيطاليا المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات حيث سجلت 17,127 حالة وفاة.









فيما بلغت حصيلة الصين بؤرة انتشار الفيروس في البلاد 81,802 حالة إصابة و3,333 حالة وفاة.





وقد ذكرت وكالة فرانس برس، في أحدث إحصائياتها أن عدد إصابات فيروس كورونا في أوروبا قد وصل إلى 750 ألف إصابة.