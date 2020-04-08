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مرأة

ببنطلون أحمر .. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بإطلالة كلاسيكية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:45 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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هاجر هانئ
شاركت المذيعة رضوى الشربينى متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور جديدة لها من احدث جلسة تصوير.


تألقت رضوى الشربينى فى الصور بإطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ارتدت بنطلون أحمر، و نسقت معه بلوزة سوداء نصف كم واتسمت بالنقاط البيضاء، فيما أكملت إطلالتها بحزام عريض حول منطقة الخصر مما كشف عن رشاقتها.


وانتعلت رضوى الشربينى حذاء أسود أنيقا ذا كعب عال، فيما ارتدت حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأسود أيضا، وتألقت بنظارة شمس سوداء متناسقة مع وجهها.


وبدت رضوى الشربينى بخصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج الجذابة التى كشفت عن جمال ملامحها.

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