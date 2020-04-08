عصفورين بحجر.. تركيا تراقب مصابي كورونا وتترصد المعارضين

أعلنت السلطات في تركيا أنها ستقوم باتباع آلية جديدة لمكافحة فيروس كورونا، من خلال مراقبة الهواتف المحمولة للمصابين بالفيروس للتأكد من عدم كسرهم الحجر الصحي، أو مخالطتهم آخرين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.





ذكرت صحيفة النيويورك الأمريكية، بأن تركيا ستبدأ في تعقب المواطنين وإرسال رسالة نصية لهم والاتصال بهم في كل مرة يغادرون منازلهم.





لكن بحسب ماذكرت صحيفة النيويورك الأمريكية، فإن المخاوف تكون من ان توسع السلطات التركية ذريعة مراقبة المصابين لتعقب المعارضين كذلك.





وأضافت أنه سيُطلب منهم العودة إلى منازلهم، فيما ستعاقب الشرطة أولئك الذين يستمرون في انتهاك قواعد الحجر الصحي، موضحة أن القانون التركي يسمح بمعالجة البيانات الشخصية دون الموافقة على "أهداف استثنائية".





وبدأت تركيا تجارب استخدام "بلازما دم" أشخاص تعافوا من فيروس كورونا في علاج المصابين.