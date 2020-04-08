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أخبار البلد

أسوة بالوزراء .. المحافظون ونوابهم يتبرعون بـ 20% من رواتبهم لمدة 3 شهور

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:19 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام؛ لمتابعة جهود المحافظات في عدد من الملفات الحيوية، والتي يأتي من بينها متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك جهود التصدي لمخالفات البناء على أراضي وأملاك الدولة بالمحافظات، وخاصة خلال المرحلة الحالية.


عرض المحافظون، خلال الاجتماع، موقف أعمال التطهير والتعقيم التي تتم في مختلف أرجاء المحافظات، سواء للمباني الحكومية والشوارع العامة وخلافه، وكذا ما يتعلق بتوافر السلع الغذائية والتموينية بها، مؤكدين على توافر أرصدة مخزون سلعي يكفي حاجة الاستهلاك لعدة أشهر، كما أكدوا على توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية، والأدوية، والمواد البترولية.


وفي هذا الشأن، وجه رئيس الوزراء بأن يتم تجهيز فريق ثابت من العاملين في الأجهزة الحكومية للقيام بأعمال التطهير والتعقيم بكل مبنى.


وأعلن المحافظون ونوابهم، خلال الاجتماع، اقتطاع 20% من رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر؛ لدعم العمالة غير المنتظمة وصندوق " تحيا مصر"، كما استعرضوا عددًا من المبادرات المحلية المختلفة التي تمت لدعم هذه العمالة، التي تضررت من تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا المبادرات الخاصة بتوفير الأغذية والسلع المختلفة لبعض الفئات من المواطنين الأقل دخلًا.


كما عرض المحافظون موقف تشغيل المصانع المختلفة القائمة بالمحافظات، مؤكدين أن المصانع تعمل بكامل طاقتها، وأنها تراعي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة وصحة العاملين بها.
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