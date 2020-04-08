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فن

هدى المفتي تكشف عن شخصيتها في مسلسل فلانتينو.. شاهد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:29 م
هدى المفتى
هدى المفتى
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ندى فكرى
شاركت الفنانة هدى المفتي، جمهورها، بفيديو لها من مسلسل "فلانتينو"، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.


وعلقت هدى على الفيديو: "نبوية، نيرد قد الدنيا ، دوده قرايه و الكتاب مش بيفارقها ، حبيبة قلب فلانتينو ، تفتكروا نبويه فعلا تعرف فلانتينو فين؟".


وتفاعل مع الفيديو عدد من محبيها حيث علق أحدهم:"الشخصيه حلوه و جديده مبروك يا هدي ".


وتابعت أخرى :"  متحمسة جدا للمسلسل ".


يذكر أن آخر أعمال هدي في فيلم " بنات ثانوي " ويشارك فى البطولة ، كل من  جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.

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