هدى المفتي تكشف عن شخصيتها في مسلسل فلانتينو.. شاهد

شاركت الفنانة هدى المفتي، جمهورها ، بفيديو لها من مسلسل "فلانتينو" ، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.









وعلقت هدى على الفيديو: "نبوية، نيرد قد الدنيا ، دوده قرايه و الكتاب مش بيفارقها ، حبيبة قلب فلانتينو ، تفتكروا نبويه فعلا تعرف فلانتينو فين؟".









وتفاعل مع الفيديو عدد من محبيها حيث علق أحدهم:"الشخصيه حلوه و جديده مبروك يا هدي ".









وتابعت أخرى :" متحمسة جدا للمسلسل ".









يذكر أن آخر أعمال هدي في فيلم " بنات ثانوي " ويشارك فى البطولة ، كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.



