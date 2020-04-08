هدى المفتي تكشف عن شخصيتها في مسلسل فلانتينو.. شاهد

شاركت الفنانة هدى المفتي، جمهورها، بفيديو لها من مسلسل "فلانتينو"، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وعلقت هدى على الفيديو: "نبوية، نيرد قد الدنيا ، دوده قرايه و الكتاب مش بيفارقها ، حبيبة قلب فلانتينو ، تفتكروا نبويه فعلا تعرف فلانتينو فين؟".
وتفاعل مع الفيديو عدد من محبيها حيث علق أحدهم:"الشخصيه حلوه و جديده مبروك يا هدي ".
وتابعت أخرى :" متحمسة جدا للمسلسل ".
يذكر أن آخر أعمال هدي في فيلم " بنات ثانوي " ويشارك فى البطولة ، كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.