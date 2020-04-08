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فن

محمد ثروت يقدم حفل ليلة النصف من شعبان على يوتيوب

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:19 م
محمد ثروت
محمد ثروت
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سعيد فراج
قال الفنان محمد ثروت ، إنه اعتاد على تقديم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان في السنوات الماضية، مضيفا: "الحفل هذا العام ستتم إذاعته عبر قناتى الخاصة على يوتيوب؛ وذلك لظروف مكافحة وباء كورونا ومساعدة للناس على البقاء في منازلهم".


وكشف الفنان محمد ثروت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، عن فكرة إقامة الحفلة على يوتيوب، قائلا: "كنت حزينا بسبب الظروف المحيطه بنا، ابني أحمد ثروت اقترح عليَّ التوجه لليوتيوب وأن له جمهورا كبيرا؛ قلت له هجرب".


وأضاف "أيضاَ أعجبتني الفكرة وأتممنا تجهيزاتنا، وبدأنا الإجراءات لإقامة أكبر ليلة إنشاد ديني على الموقع متخذين الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار كورونا.


كما أكد ثروت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية"dmc"، أن الفنان هو جندي فى المعركة شأنه شأن الطبيب وغيره، موضحا: " وظيفتى مؤازرة مجتمعى فى أزماته، ولن أتقاضى أجرا عن الحفل وكل فريق عملى وهذا لتخفيف حدة التوتر لدى المجتمع المصري".


واكد أن أزمة كورونا فرصة للمواطن للتفكير والتوبة النصوح والتغاضي عن اخطاء الأخرين والتسامح، ومراجعة حساباته.


جدير بالذكر أن ليلة الإنشاد الديني ستبدأ في تمام الثامنة مساء اليوم ويحييها الفنان الكبير/ محمد ثروت والشيخ/ إيهاب يونس والمنشد/ مصطفى عاطف والمنشد/ وائل الفني ويتابعها الملايين عبر الوطن العربي والإسلامي وصولًا إلى ماليزيا وإندونيسيا.

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