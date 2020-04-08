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توك شو

باعتراف دولي.. علاج فعال لفيروس كورونا اخترعه مصري منذ 22 عاما

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:48 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو

قال الدكتور محيى حافظ، رئيس لجنة الصحة و الصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، إنه حاصل على براءة اختراع دواء إيفرمكتين  Ivermectin، الذي أعلنت أستراليا عن فعاليته في القضاء على فيروس كورنا خلال 48 ساعة.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الدواء موجود، وتم إجراء اختبارات عليه، وأن أستراليا أكدت أن الدواء المكتشف أقوى 5000 مرة من العلاج التقليدي الحالي.


واشار إلى أن الدواء المكتشف، تم إجراء دراسات عليه، والحصول على تصريح بتداوله من وزارة الصحة، وهو موجود فى الأسواق المصرية.


وأوضح أن الدواء لم يتم انتاجه حاليًا، وطالب من المسئولين بمصر بالعمل على تصنيعه.


ولفت إلى أنه تم علاج ألف حالة من خلال هذا العقار.


ونوه الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، صاحب براءة اختراع دواء إيفرمكتين Ivermectin، الذي أعلنت أستراليا عن فعاليته في القضاء على فيروس كورنا خلال 48 ساعة، إلى أنه بصدد مراجعة الدراسة التي نشرها معهد الطب الحيوي في جامعة موناش Monash الأسترالية، للتأكد من مدى فاعلية العقار.

وأضاف  أنه سجل براءة اختراع الدواء في مصر عام 1998، مطالبا من القائمين على صناعة الدواء والبحث العلمي مساندته؛ للخروج بالعقار لمكافحة فيروس كورونا في أقرب وقت.


واستطرد رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، أنه في أثناء إعداده لهذا الدواء؛ كان المستهدف منه علاج بعض الأمراض الطفيلية، وتحديدا حالات العمى النهري، مؤكدا أنه فوجئ أن الدواء كانت له نتائج قوية جدا في علاج الجرب عن طريق مادة أيفرميكتين بجرعة واحدة عن طريق الفم تبعا لوزن المريض (بواقع 400 ميكروجرام لكل كجم من وزن المريض)، بدلًا من الدهانات الموضعية على الجسم كله، وذلك من خلال تصنيع مادة أيفرميكتين بمواصفات فنية وتصنيعية خاصة.


وأكد أنه فور اكتشاف هذا الأمر جرى تسجيل براءة الاختراع الثانية عام 1999 تحت رقم : 1061/ 1999 وحقوق الملكية الفكرية تحت رقم : 344/ 1999، أي بعد عام من تسجيل براءة الاختراع الأولى الخاص بالعمى النهري. 


وأضاف رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية، أن عقار إيفرمكتين Ivermectin أظهر عام 2002 نتائج واعدة في مكافحة علاج بعض حالات أورام الكبد، باستخدام أدوية جديدة بتركيزات مختلفة، مؤكدا أنه سجل براءة الاختراع الثالثة تحت رقم  1123 لسنة 2002.
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