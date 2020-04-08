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الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر التجوال كاملا يوم شم النسيم

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:38 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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البهي عمرو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المصريين عليهم الاحتفال بشم النسيم فى البيت، وعدم الخروج لأي مكان، موضحًا أن الحكومة لم تتحدث عن فرض حظر التجوال كاملا فى هذا اليوم.


وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعديلات فى مواعيد تحرك المواصلات العاملة وذلك بناء على قرارات الحكومة اليوم أن الحكومة اتخذت قرار مد الحظر من الساعة 8  بدلا من 7 لان معظم الموظفين يخرجون فى وقت معين قبل الحظر بساعات ويكون هناك زحام فى المواصلات.


وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامى أحمد موسي،  أن القرار جاء ليكون هناك وقت أكثر لكى يستطيع الموظف السير بهدوء ومنعًا للتزاحم.

واشار المستشار نادر سعد إلى أن البلاد فى الأسابيع الأصعب والأخطر، مؤكدا أن الحكومة كانت متوقعة نسبة إصابات بين 120 لـ 150.

وأوضح المستشار نادر سعد أن الجميع عليه الالتزام بالجلوس فى البيت، وجميع القرارات السابقة كما هى بالنسبة لاغلاق المحلات والكافيهات.

ولفت المستشار نادر سعد إلى أن، جميع المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ تم اتخاذ قرار إغلاقها منعًا لانتشار فيروس كورونا، لتفادي التجمعات خلال الاحتفالات.
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