AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

205 حالات .. اِعرف الدولة الاولى عربيا فى عدد وفيات كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:51 م
صدى البلد
Advertisements
قسم خارجي

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 205، فيما عرفت حالات التماثل للشفاء التام ارتفاعا بـ124 حالة جديدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية وعربية.


وبهذه الحصيلة تعد الجزائر الأولى عربيًا في عدد الوفيات بينما السعودية الأولى في عدد الإصابات، وهو ما يجعل البلدان ومختلف الدول العربية تخوض حربًا ضد الفيروس وتحجيمه.


وقال المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا بالجزائر، جمال فورار، إن عدد حالات الإصابة بكورونا ارتفع إلى 1572 بعد تسجيل 104 حالات جديدة في آخر 24 ساعة.


وارتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 237 بعد تسجيل حالات التماثل للشفاء الجديدة، فيما يخضع حاليا 1248 مصابا للعلاج ببروتوكول "كلوروكين"، حسب جمال فوار.


 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسئول جزائري: لا إصابات جديدة بـ كورونا.. وهناك 49 حالة مشتبه بها

إصابة 16 فردا من عائلة واحدة بفيروس كورونا بالجزائر

الجزائر تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا

الجزائر.. ارتفاع الوفيات بسبب كورونا إلى 7 حالات و75 إصابة

انتشر بـ 36 ولاية.. الجزائر تعلن حصيلة جديدة لوفيات وإصابات كورونا

ارتفاع كبير في عدد الإصابات بـ فيروس كورونا في روسيا

ترشيحاتنا

رغم رائحته.. فوائد بالجملة لتناول البصل الأخضر يوميا

بـ ماكياج جذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث صورة

كلام نهائي .. الزمالك يحسم الجدل حول بيع محمود علاء وفرجاني ساسي

رئيس الوزراء: فيروس كورونا سيخرج عن السيطرة فى هذه الحالة.. فيديو

تعديل واحد فقط .. ننشر قرارات رئيس الوزراء بشأن حظر التجول وغلق المحال (تفاصيل)

بعد تمديد الحظر ..الحكومة توجه رسالة جديدة للمصريين .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار ومن غير خصم.. سعر غير متوقع لفستان ميساء مغربى

ملفتة وعلى الموضة .. 20 صورة تكشف عن إطلالات زوجة ماجد المصرى

آخر أسعار شيفروليه بطرازاتها الـ4 في السوق المصرية