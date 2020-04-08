205 حالات .. اِعرف الدولة الاولى عربيا فى عدد وفيات كورونا

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 205، فيما عرفت حالات التماثل للشفاء التام ارتفاعا بـ124 حالة جديدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية وعربية.





وبهذه الحصيلة تعد الجزائر الأولى عربيًا في عدد الوفيات بينما السعودية الأولى في عدد الإصابات، وهو ما يجعل البلدان ومختلف الدول العربية تخوض حربًا ضد الفيروس وتحجيمه.





وقال المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا بالجزائر، جمال فورار، إن عدد حالات الإصابة بكورونا ارتفع إلى 1572 بعد تسجيل 104 حالات جديدة في آخر 24 ساعة.





وارتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 237 بعد تسجيل حالات التماثل للشفاء الجديدة، فيما يخضع حاليا 1248 مصابا للعلاج ببروتوكول "كلوروكين"، حسب جمال فوار.



