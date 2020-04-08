أحمد شوبير يثير الجدل بشأن حسام حسن

آثار الإعلامى أحمد شوبير الجدل بشان حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر السابق والمدرب السابق للعديد من الأندية مثل الزمالك وسموحة والمصري .



ونشر أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة للنجم التاريخي لمنتخب مصر حسام حسن كاتبا عليها " " قريبا "وهو الأمر الذى تسبب فى حيرة كبيرة لدى عشاق النجم الكبير وبدأت التعليقات على الصورة تسير فى اتجاه إلي إمكانية استضافته فى أحد برامج أحمد شوبير خلال الفترة المقبلة .



وانهالت التعليقات أيضا حبا فى حسام حسن ووصفه البعض بأسطورة كرة القدم فى مصر عبر التاريخ فى ظل انجازاته مع المنتخب الوطنى أو الأهلى أو الزمالك .