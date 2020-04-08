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هبة السويدي: التبرع بـ 3 مباني لتحويلها إلى مستشفيات عزل بطاقة 500 سرير

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:08 م
هبة السويدي، رئيس
هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية
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البهي عمرو
قالت هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، إن المؤسسة أطلقت مباردة «تأمين الجيش الأبيض مسؤوليتنا»، لتأمين الأطباء بالملابس الوقائية، وتم التعاقد مع مصانع مصرية للحصول على الملابس والوقائية والكمامات، معربة عن فخرها بأن كافة الملابس الوقائية صناعة مصرية.

وأضافت هبة السويدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسي،  أنه تم توريد ملابس وقائية إلى 5 مستشفيات بالفيوم فضلا عن تركيب وحدتي عناية مركزة في مستشفى الفيوم العام وتوريد 3 آخرين في مستشفى المنيا الجامعي، و تم توريد ملابس وقائية وأجهزة طبية إلى عدد من المستشفيات في القاهرة وهيئة الإسعاف، لافتة إلى أن المؤسسة تركز على دعم المحافظات.

وأشارت إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة بشأن التبرع بـ 3 مباني تابعة للمؤسسة لتحويلها إلى مستشفيات عزل خلال أزمة كورونا بطاقة 500 سرير تتكلف المؤسسة تجهيزها، لافتة إلى أنه سيتم افتتاح أول مبنى بطاقة 200 سرير الأسبوع المقبل.

وتابعت هبة السويدي أن المؤسسة قامت بعمل أكثر من مبادرة للوقوف بجانب الدولة لمواجهة فيروس كورونا وأن المؤسسة قامت بتوفير أشياء طبية لعدد من المستشفيات فى المحافظات كثيرة منها الفيوم و القاهرة.

وأشارت هبة السويدي إلى أنه تم توفير مستلزمات وقائية مثل للمسكات و أغطية رأس و قفازات للأطباء ولفتت هبة السويدي إلى أنه تتوجه بنفسها للمستشفيات لمعرفة احتياجات المستشفيات، وكشفت أن وزارة الصحة هى المسئولة عن الإشراف لما نقدمه.

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