تفاصيل إغلاق "كافيه" بمركز ثقافي تابع لجامعة الزقازيق.. فيديو

كشف ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن سبب إغلاقه "كافيه"، داخل مركز ثقافي اجتماعي تابع لجامعة الزقازيق.

وقال "غراب" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية، أنه تمت مصادرة كافة المعدات التى بداخله، وتابع:"سيتم اتخاذ ما يلزم قانونيًا لمن تعاقد مع هذا الشخص..المخالفة غير مقبولة من أى شخص أو تحت أى ظرف".

وتابع أن المحافظة تأخذ الأمور المتعلقة بصحة المواطن بجدية شديدة، مضيفا:" ولا نتهاون مع أى جهة مطلقًا..ما نمر به لا يتحمل أى تهاون على الإطلاق".

وأكد محافظ الشرقية، أنه تفاجأ بمشهد تجمع المواطنين بهذا "الكافيه"، وعلى الفور اتخذ ما يلزم تجاه الواقعة ومصادرة كافة المعدات به، مشددًا على أن ما تمر به مصر والعالم الآن فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لا يتحمل أى تهاون فيما يخص الصحة العامة للمصريين.



