ليس مصر..محمد صلاح يتبرع لمكافحة فيروس كورونا في هذا البلد.. تفاصيل





PlayersTogether ، والتي أسسها زميله جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول كما ذكرت تقارير صحفية، وذلك لدعم منظمة لمساعدة خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة ( NHS ) . وانضم صلاح لحملةلمساعدة خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة ( NHS ) .





يذكر أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق قد أعلن تبرع محمد صلاح بـ 20 مليون جنيه لمكافحة فيروس كورونا في مصر، لكنه قام بنفي الأمر بعد ذلك.





يذكر أن الدوري الإنجليزي قد تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

أعلن المصري محمد صلاح، المحترف بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، مشاركته في حملة تبرع لمكافحة فيروس كورونا في إنجلترا.