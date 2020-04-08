سبب بدء الحظر الساعة الثامنة.. وزير الإعلام يوضح..فيديو

قال أسامة هيكل وزير الإعلام ، إن السوشيال ميديا تطالب بالحظر الكامل ويجب أن نزن الأمور بشكل جيد كما ان الحظر الكامل وارد وهذا من ضمن الاحتمالات .













وأضاف وزير الإعلام خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، ان الحظر الكامل هو اخر مرحلة ولا تتمنى الوصول اليه كما اننا ما زلنا في حدود آمنة .













وأوضح اسامة هيكل ، أن قرار مد الحظر إلى الساعة الـ 8 مساء هذا حتى يقوم العاملون من الانتهاء من أعمالهم و يستطيعون الذهاب الي منازلهم في المواصلات دون حدوث أي تكدس .













وتابع وزير الإعلام ، أن تصورات زيادة الحظر كلها نابعة من "السوشيال ميديا " ولا صحة لها كما ان هناك دول قامت بعمل حظر كامل والإصابات تزايدت بها وهذا بسبب المواطن.













واستكمل أسامة هيكل ، أن جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة وهي خطوات استباقية ويجب على المواطن ان يتحمل مسئوليته 100% لانه ان لم يلتزم المواطن لن يكون لأي إجراءات فائدة .











