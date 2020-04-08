بواسطة بن شرقي وأوناجم | نجم الوداد المغربي يقترب من الزمالك..شاهد

كشف الإعلامي إسلام صادق، أن مسؤولي الزمالك فتحوا خط مفاوضات مع محمد ناهيري الظهير الأيمن لفريق الوداد المغربي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال صادق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "أوناجم وبن شرقي فتحا خط اتصالات مع اللاعب لإقناعه بالإنضمام إلى صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل".





وأضاف: " يمتلك ناهيري بعض العروض الأوروبية وخاصة من البرتغال وتركيا وهو ما جعله يؤجل تجديد تعاقده مع الوداد من الأساس".





ووافق كارتيرون علي ضم عمر جابر ودونجا واحمد ايمن منصور لصفوف نادي الزمالك.



