AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد التزامهم بالحجر الصحي.. محافظ الإسماعيلية يشكر أهالي قرية أبو ربيع على الهواء

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:57 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

قال محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمى، إن المحافظة تعمل بشكل مستمر على توعية المواطنين بأهمية الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لافتًا إلى أنه يتم فحص درجات الحرارة لكافة المواطنين فى مواصلات العامة من أجل الأطمئنان على صحتهم والتأكد من خلوهم من الفيروس،


 وتابع:"حتى نكون على علم دائم بالأوضاع الصحية لهم والتعامل على الفور مع من يثبت إصابته بكورونا".

 

وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية،أن التطهير العام والتعقيم مستمر بشكل يومى لكافة شوارع وميادين المحافظة.

 

ووجه محافظ الإسماعيلية الشكر  لأهالى عزبة "أبو ربيع"، على التزامهم بتعليمات وزارة الصحة وتوجيهات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا، عقب دخولهم الحجر الصحى بعد وجود حالتين مصابتين بكورونا.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: المجتمع المدنى يوفر 150 ماكينة رش للتعقيم ضد كورونا..صور

تعقيم 3 عمارات سكنية في بورسعيد تردد عليها حالتا إصابة بفيروس كورونا

استمرار أعمال تطهير كافة المراكز والأحياء بأسيوط

مش هنقطع عيش حد.. رسالة مؤثرة من محافظ الإسكندرية لبائعي الأسواق.. صور

قرار عاجل من محافظ الإسماعيلية بشأن العزبة الموبوءة بـ كورونا

محافظ الإسماعيلية يكشف تفاصيل عزل قرية أبو ربيع بسبب كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

علماء بريطانيون يزفون بشرى: اكتشفنا ثغرة كورونا.. وإنتاج اللقاح لن يكون صعبا

منع أولاده من النزول وترك أبناء المواطنين .. كواليس مثيرة في تشميع سايبر بالمعصرة

ماذا يحدث فى معهد القلب .. مصادر تكشف سر انتقال العدوى ومصير المرضى والأطقم الطبية

شركة طيران أمريكية تطرح فكرة جديدة للوقاية من كورونا على الطائرات

بعد إلغاء معارض أهلا رمضان.. التموين: طرح السلع بأسعار مخفضة 20% في هذه الأماكن

شجار بالأيدي داخل البرلمان التركي.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس سوداء.. ابنة نور الشريف تحتفل بعيد ميلادها برفقة والدتها

بملابس كلاسيك.. شاهد| أحدث جلسة تصوير لـ زوجة رامي جمال برفقته

بالمشاركة المجتمعية.. تزويد مستشفى بالشرقية بأجهزة تنفس صناعي وأدوات تعقيم لمواجهة كورونا