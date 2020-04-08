بعد التزامهم بالحجر الصحي.. محافظ الإسماعيلية يشكر أهالي قرية أبو ربيع على الهواء

قال محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمى، إن المحافظة تعمل بشكل مستمر على توعية المواطنين بأهمية الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لافتًا إلى أنه يتم فحص درجات الحرارة لكافة المواطنين فى مواصلات العامة من أجل الأطمئنان على صحتهم والتأكد من خلوهم من الفيروس،





وتابع:"حتى نكون على علم دائم بالأوضاع الصحية لهم والتعامل على الفور مع من يثبت إصابته بكورونا".

وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية،أن التطهير العام والتعقيم مستمر بشكل يومى لكافة شوارع وميادين المحافظة.

ووجه محافظ الإسماعيلية الشكر لأهالى عزبة "أبو ربيع"، على التزامهم بتعليمات وزارة الصحة وتوجيهات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا، عقب دخولهم الحجر الصحى بعد وجود حالتين مصابتين بكورونا.